На Волыни посреди леса сохранился вокзал, которому более 120 лет. Фото

В сети показали фото старинного железнодорожного вокзала в волынском поселке Маневичи. Здание возвели в 1905 году и сейчас оно считается настоящим архитектурным символом.

Видео дня

Фотографию вокзала опубликовал на Facebook-странице краевед Роман Павлюк. Он также рассказал об исторической роли здания.

На сегодня Маневицкий железнодорожный вокзал – старейшее сооружение поселка. "И, без сомнения, самое красивое", – пишет краевед. Возвели его через три года после прокладки железной дороги, соединившей Киев и Ковель, и через четыре года после первого письменного упоминания о станции Маневичи.

"Сегодня сложно представить, что тогда вокруг этого живописного "замочка" на вершине пологой дюны росли только раскидистые сосны. Маневичи тогда только зарождались, а вокзал стал местом, от которого городок начал разрастаться", – рассказал Павлюк.

Только что возведенный вокзал имел два зала ожидания, здесь действовали почта, телеграф, буфет и служебные помещения. "Кстати, это не только первое здание, которое появились в Маневичах, но и офис старейшего маневицкого предприятия, которое действует уже 125 лет и к тому же никогда не меняло своего названия", – добавил краевед.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.