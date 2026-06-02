Какой Полтава была в 50-х: архивные фото

В пятидесятых годах Полтава была городом, который все еще помнил Вторую мировую войну, но уже неплохо восстановился и учился жить дальше. Городская архитектура в то время приобретала довольно пестрые черты – дореволюционные особняки с лепниной привыкали к соседству с характерной советской монументальностью сталинской эпохи.

Каким был украинский город в то десятилетие, показало на старых фотографиях Facebook-сообщество "Старая Полтава". Это еще не тот ухоженный областной центр, каким мы знаем Полтаву сегодня, но уже вполне современный город.

Новые здания в тот период возводили в стиле сталинского ампира – с колоннами, симметрией и определенной торжественностью. Такими в городе были даже обычные автобусные остановки. Они будто должны были убедить: жизнь налаживается. Особенно это чувствовалось в центральной части – там формировался своеобразный "парадный фасад" города, который во многом сохранился до сих пор.

Вместе с тем постепенно отстраивали и старинные храмы. Хотя к началу пятидесятых Сампсониевская церковь все еще имела заметные следы разрушений.

Несмотря на это, город приобретал особую атмосферу. Он еще не стал полностью "советским" в виде типовых кварталов, но уже потерял часть старой, дореволюционной изысканности. Именно в этой промежуточной стадии Полтава пятидесятых выглядит наиболее живой: с трещинами на фасадах, запахом свежей извести и молодыми деревьями, которые только начинают расти вдоль восстановленных улиц.

