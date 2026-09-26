Какими были Сумы в начале XX века: фото

У Сум – древняя история. Город на берегах Псла и Сумки возник в XVII веке, а впоследствии превратился в важный торговый и промышленный центр.

Видео дня

Архивные фотографии позволяют увидеть Сумы такими, какими город был более века назад. В сети опубликовали редкую открытку.

Основание города датируется 1655 годом и связывается с переселением украинцев с Правобережья на Слобожанщину. Этот процесс особенно активизировался после битвы под Берестечком в 1651 году.

В середине XVII века на слободских землях возникали новые поселения, среди которых были Сумы, Харьков, Лебедин и Тростянец.

Считается, что в июле 1655 года здесь разрешили поселиться ста семьям казаков и крестьян, прибывших из Ставища на Киевщине. Новое поселение сначала называли Сумин городок, а позже закрепилось современное название – Сумы.

Важные административные изменения произошли во второй половине XVIII века. После отмены слободской автономии в 1765 году Сумы стали центром Сумской провинции Слободско-Украинской губернии.

В 1780 году город получил статус уездного центра и сохранял его до 1923 года. С 1835 года Сумы входили в состав Харьковской губернии.

На протяжении XIX века город постепенно разрастался, увеличивалось количество предприятий, развивались торговля и городская инфраструктура.

Особенно заметные изменения произошли во второй половине XIX – в начале XX века. Одной из движущих сил экономического развития стала сахарная промышленность.

В городе также работали предприятия машиностроительной, металлообрабатывающей, текстильной и суконной отраслей. Важное место занимала торговля. Три раза в год в Сумах проводились крупные ярмарки, которые собирали торговцев и покупателей и способствовали экономическому развитию города.

В 1923 году после административной реформы Сумы утратили статус уездного центра и стали центром округи. А уже в 1939 году город был определен областным центром вновь образованной Сумской области.

Постепенно расширялась и культурно-образовательная инфраструктура. В 1930-х годах в городе работали педагогический институт, краеведческий музей и театр.

Новый этап промышленного развития пришелся на вторую половину ХХ века. С 1950-х годов Сумы стали крупным центром машиностроения, химической и легкой промышленности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким был Кривой Рог в прошлом веке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.