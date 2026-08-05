Какими были Черкассы в 60-е годы: архивные кадры

В 1960-х годах Черкассы переживали период больших перемен. Город, который лишь в 1954 году стал центром вновь образованной Черкасской области, быстро развивался, пополнялся новыми предприятиями, транспортными маршрутами и общественными пространствами.

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Архивные фотографии позволяют увидеть Черкассы именно в это время. OBOZ.UA публикует редкие фото, появившиеся в сети.

Одним из событий, существенно повлиявших на развитие города, стало создание Кременчугского водохранилища.

В 1961 году через него проложили мост-дамбу длиной почти 15 километров. Он соединил два берега и усилил значение Черкасс как транспортного узла.

Параллельно город превращался в крупный промышленный центр. Развивались машиностроение, пищевая, приборостроительная и химическая отрасли. Именно в начале 1960-х годов здесь начало работу крупное предприятие по производству азотных удобрений, вокруг которого впоследствии сформировалось одно из ключевых промышленных направлений Черкасс.

Однако масштабная перестройка имела и обратную сторону. Советская застройка постепенно изменяла древний рельеф и облик исторической части города.

Во время подготовки территории будущего Холма Славы был снесен Свято-Троицкий храм, а Замковая гора, связанная с древнейшей историей Черкасс, претерпела значительные изменения.

Архивные кадры запечатлели город именно на пороге этих перемен. На одном из снимков 1965 года можно увидеть первый черкасский троллейбусный маршрут.

Другие фотографии переносят нас в 1966 год, к кинотеатру "Днепр" и на тогдашний бульвар Шевченко.

Также OBOZ.UA публиковал архивные фотографии Ровно 1940-х годов.

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