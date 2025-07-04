Каким был Ужгород 100 лет назад: атмосферные фото города

Ужгород, один из самых уютных городов Западной Украины, имеет многовековую историю, богатую на события и изменения. Его лицо неоднократно менялось под влиянием разных культур, империй и политических режимов.

Видео дня

Но некоторые черты остались узнаваемыми даже спустя десятилетия. В Facebook-сообществе "Ужгородъ – Užhorod – Ungvár" появились уникальные фотографии, сделанные примерно сто лет назад. Они хранились в семейном альбоме жительницы села Невицкое Ужгородского района. Автором фото, вероятно, был кто-то из ее родных, кто зафиксировал город в 1920-х годах.

Ужгород, краткая история

История Ужгорода берет начало еще с первых славянских поселений. Белые хорваты во II половине I тысячелетия заселили территорию нынешнего города. В IX веке здесь уже существовало укрепленное городище, которое стало центром славянского княжества под предводительством легендарного князя Лаборца. После поражения Лаборца в бою с венгерскими племенами во главе с Алмошем в 903 году город попал под венгерское влияние. Именно с того времени началась новая страница его развития.

В последующие века город перестраивался вокруг крепости. После монгольского нашествия в XIII веке Ужгород претерпел серьезные разрушения. Но уже с 1318 года здесь хозяйничали графы Другеты, которые возвели каменную крепость, – основу современного замка. В 1430 году город получил официальный статус привилегированного. Этот период ознаменовался формированием ремесленных цехов и стремительным развитием местной экономики.

Ужгород стал центром религиозной борьбы в XVI–XVII веках. Именно здесь в 1646 году была заключена Ужгородская уния, положившая начало греко-католической церкви на Закарпатье. Город также играл важную роль в национально-освободительной борьбе венгерского народа – в 1707 году здесь жил Ференц II Ракоцы. Впоследствии город пережил волну промышленного подъема, а в 1872 году Ужгород соединился железной дорогой с Чопом, что стало началом нового экономического этапа.

После Первой мировой войны развитие города несколько замедлилось. Однако в 1919 году Закарпатье вошло в состав Чехословацкой республики и Ужгород стал административным центром региона. Именно тогда город претерпел архитектурное обновление, которое определяет его вид и сегодня. Фотографии 1920-х годов, появившиеся в сети, показывают Ужгород в этот спокойный и одновременно динамичный период между двумя войнами.

В 1938 году Ужгород передали Венгрии в результате Венского арбитража. В годы Второй мировой город пережил новые испытания, а в октябре 1944 года его освободили советские войска. После войны город стал частью СССР, в частности Закарпатской Украины. Был открыт Ужгородский государственный университет, развивалась промышленность. С 1946 года Ужгород – центр Закарпатской области.

С 1991 года город – часть независимой Украины. Он остается самым западным областным центром государства и одновременно наименьшим по численности населения. Несмотря на это, Ужгород сохраняет свой уникальный шарм и атмосферу.

Опубликованные фотографии – это не только исторический документ, но и повод задуматься над тем, как меняется город, оставаясь собой. Они позволяют современному зрителю увидеть Ужгород таким, каким его видели наши прадеды.

OBOZ.UA также предлагает посмотреть фотографии Ужгорода, чтобы увидеть город в начале XX века.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.