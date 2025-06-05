УкраїнськаУКР
русскийРУС

Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой

Елена Былим
История городов Украины
4 минуты
1,1 т.
Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой

Донецк город со славной историей, известный в разные периоды как Юзовка, Сталин и Сталино, прошел долгий путь от промышленного центра до мегаполиса. До военной агрессии России 2014 года он был экономически развитым регионом, который сочетал мощный промышленный и научный потенциал.

Видео дня

Сегодня, к сожалению, город находится под временной оккупацией, его прошлое кажется особенно ностальгическим. Однако архивные фотографии позволяют нам вернуться в прошлое и увидеть, каким был Донецк в 1950-х годах. Эти уникальные фотографии открывают неизвестные страницы истории города, особенно его озеленения.

История озеленения: цветущий Донецк 50-х

Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой
Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой
Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой

В 1955 году произошло знаковое событие, изменившее лицо города: была организована первая в истории Донецка выставка цветов. Ее грандиозный успех побудил городские власти к созданию постоянной флористической экспозиции. Располагалась она в районе Горсада, который теперь часто называют "Золотым кольцом". На старых фотографиях можно разглядеть фрагменты тех самых легендарных решеток Горсада и трогательные клумбы в его глубине, передающие атмосферу "нежных 50-х" годов прошлого века.

Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой
Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой
Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой

Площадь Ленина (бывшая Сенная площадь и Центральная) всегда была одним из центральных мест города, и фотографии того периода раскрывают ее с новой, необычной стороны. На них можно увидеть знакомые здания, которые до сих пор украшают площадь, а также старый фонтан, функционирующий и сегодня. Кроме цветочных узоров, особое внимание привлекает трамвай, проезжающий на заднем плане, подчеркивая динамику жизни города. Цветы, обильно украшавшие площадь, создавали уютную атмосферу для отдыха жителей.

Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой
Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой
Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой

Город миллиона роз

Донецк по праву считался "городом миллиона роз". Причем этот титул был не просто красивой метафорой: на каждого жителя города приходился полноценный куст этого прекрасного цветка. На фотографиях со стороны Комсомольского проспекта видно, как город готовился к этому статусу, постепенно превращаясь в цветущий рай. Даже на углу площади Ленина, где росла молодая поросль деревьев с интересно сформированными кронами, изобиловало целое море цветов, демонстрируя стремление к эстетике.

Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой
Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой

Театральная площадь: романтика прошлого

Театральная площадь в 50-х годах выглядела совсем иначе, чем сейчас. На фотографиях видно красивые цветы и романтическую атмосферу. В отличие от современности, тогда еще не было "Голден Лайона", а перед театром отсутствовали деревья. Типичная летняя картина того времени включала небольшую очередь у бочки с квасом, а также изящные маркизы и строгие вывески гастрономов, которые добавляли особого колорита городскому пейзажу.

Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой
Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой
Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой

Парки и скверы: зеленые оазисы Донецка: зеленые оазисы Донецка

История озеленения города раскрывает уникальные уголки, которые сегодня сложно представить. Например, сквер на месте нынешней "Грин-Плазы" раньше был прекрасным зеленым уголком, а площадь возле музыкально-драматического театра была совсем другой. Парк Щербакова тогда украшали скульптурные композиции, которые не сохранились до наших дней, однако мост легко узнается и сегодня.

Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой
Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой

OBOZ.UA также публиковал фотографии, каким был Донецк более 120 лет назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.