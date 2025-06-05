Каким был старый Донецк: фото после Второй мировой

Донецк город со славной историей, известный в разные периоды как Юзовка, Сталин и Сталино, прошел долгий путь от промышленного центра до мегаполиса. До военной агрессии России 2014 года он был экономически развитым регионом, который сочетал мощный промышленный и научный потенциал.

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Сегодня, к сожалению, город находится под временной оккупацией, его прошлое кажется особенно ностальгическим. Однако архивные фотографии позволяют нам вернуться в прошлое и увидеть, каким был Донецк в 1950-х годах. Эти уникальные фотографии открывают неизвестные страницы истории города, особенно его озеленения.

История озеленения: цветущий Донецк 50-х

В 1955 году произошло знаковое событие, изменившее лицо города: была организована первая в истории Донецка выставка цветов. Ее грандиозный успех побудил городские власти к созданию постоянной флористической экспозиции. Располагалась она в районе Горсада, который теперь часто называют "Золотым кольцом". На старых фотографиях можно разглядеть фрагменты тех самых легендарных решеток Горсада и трогательные клумбы в его глубине, передающие атмосферу "нежных 50-х" годов прошлого века.

Площадь Ленина (бывшая Сенная площадь и Центральная) всегда была одним из центральных мест города, и фотографии того периода раскрывают ее с новой, необычной стороны. На них можно увидеть знакомые здания, которые до сих пор украшают площадь, а также старый фонтан, функционирующий и сегодня. Кроме цветочных узоров, особое внимание привлекает трамвай, проезжающий на заднем плане, подчеркивая динамику жизни города. Цветы, обильно украшавшие площадь, создавали уютную атмосферу для отдыха жителей.

Город миллиона роз

Донецк по праву считался "городом миллиона роз". Причем этот титул был не просто красивой метафорой: на каждого жителя города приходился полноценный куст этого прекрасного цветка. На фотографиях со стороны Комсомольского проспекта видно, как город готовился к этому статусу, постепенно превращаясь в цветущий рай. Даже на углу площади Ленина, где росла молодая поросль деревьев с интересно сформированными кронами, изобиловало целое море цветов, демонстрируя стремление к эстетике.

Театральная площадь: романтика прошлого

Театральная площадь в 50-х годах выглядела совсем иначе, чем сейчас. На фотографиях видно красивые цветы и романтическую атмосферу. В отличие от современности, тогда еще не было "Голден Лайона", а перед театром отсутствовали деревья. Типичная летняя картина того времени включала небольшую очередь у бочки с квасом, а также изящные маркизы и строгие вывески гастрономов, которые добавляли особого колорита городскому пейзажу.

Парки и скверы: зеленые оазисы Донецка: зеленые оазисы Донецка

История озеленения города раскрывает уникальные уголки, которые сегодня сложно представить. Например, сквер на месте нынешней "Грин-Плазы" раньше был прекрасным зеленым уголком, а площадь возле музыкально-драматического театра была совсем другой. Парк Щербакова тогда украшали скульптурные композиции, которые не сохранились до наших дней, однако мост легко узнается и сегодня.

OBOZ.UA также публиковал фотографии, каким был Донецк более 120 лет назад.

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