Когда-то на территории, где находится город Донецк, жили запорожские казаки Кальмиусской паланки. К XVII веку здесь уже существовали первые поселения, в частности слободы Александровка, Григорьевка, Семеновка, а также хутор Овечий. В этот период казаки проложили торговый и транспортный путь по Кальмиусу, соединявшему внутренние земли с Азовским морем. Здесь существовали укрепленные хутора-зимовники, из которых в дальнейшем возникли поселения.

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Началом истории современного Донецка считается дата основания поселка Юзовка валлийским предпринимателем Джоном Юзом в 1869 году. В сети обнародовали уникальные архивные фото города.

Джон Юз начал строительство металлургического завода вместе с рабочим поселком в районе Александровки. Для обеспечения производства необходимым топливом он основал "Новороссийское общество каменноугольного, железного и рельсового производств", занимавшееся разработкой угольных месторождений.

Летом 1869 года, одновременно с возведением завода и открытием шахт, на месте Александровки возникло новое поселение – Юзовка (или Юзовое).

В том же 1869 году на этих территориях было основано еще одно рабочее поселение – Смолянка. Оно появилось в связи со строительством кузницы и двух шахт, которые Юз основал на землях, приобретенных у помещицы Смоляниновой.

24 апреля 1871 года в Юзовке построили первую доменную печь и 24 января 1872 года получили первый чугун.

Первыми рабочими на рудниках и металлургическом заводе стали местные жители, которые сначала работали сезонно. Однако быстрое развитие завода по выплавке чугуна, машиностроительного предприятия, ремонтных мастерских и новых шахт привело к значительному приросту населения.

Если в начале своего существования Юзовка насчитывала всего 164 жителя, то к 1907 году эта цифра выросла до 32 тысяч, превращая поселения в крупный промышленный центр.

На этой фотографии – внутреннее убранство первой церкви Юзовки – Преображенской. Судьба храма оказалась трагической. В 1922 году большевистские власти изъяли из него все ценное под лозунгом "помощи голодающим". В 1930 году со здания сняли колокола, обосновывая это потребностью в цветных металлах. А уже в следующем году собор окончательно уничтожили, взорвав его якобы из-за нехватки строительных материалов.

А это – турбинный зал Новосмоляниновской электростанции, 1913 год. Первоначально электроэнергия поставлялась исключительно для иностранных специалистов и промышленных объектов, обеспечивая потребности производства. Однако, с развитием технологий и ростом населения, ближе к 1910-м годам электричество стало доступным и для местных рабочих и их семей, постепенно меняя условия жизни в Юзовке.

Так что миф о "сталинской индустриализации" Донбасса не выдерживает проверки фактами: промышленный потенциал Юзовки был заложен еще английскими предпринимателями, а советские власти лишь национализировали и частично модернизировали уже готовые производственные мощности.

Именно иностранцы обеспечили электрификацию поселка, проложили железнодорожную ветку, соединившую заводы Юза с Харьковом и Курском, и основали металлургические предприятия.

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