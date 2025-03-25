Каким был Ивано-Франковск в 1938 году: архивные фото

Ивано-Франковск, один из крупнейших городов на Западе Украины, имеет богатую и интересную историю. Сохранившиеся с 1938 года архивные фотографии позволяют нам увидеть, каким был город в то время: чистые и чистоплотные улицы, величественные здания, храмы и архитектурные достопримечательности.

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Эти фотографии – настоящее путешествие в прошлое, которое помогает лучше понять историю города.

История Ивано-Франковска началась в 1437 году с основания села Заболотье. В 1662 году, после получения магдебургского права, поселение было переименовано в Станислав. Город-крепость был построен по проекту Франсуа Карассини и окружен мощными укреплениями.

В 1662 году польский магнат Андрей Потоцкий основал город Станиславов, быстро развивавшийся как важный торговый и ремесленный центр. В городе строились храмы, ратуша, дворец Потоцких. В 1663 г. король Ян II Казимир подтвердил предоставление городу магдебургского права и утвердил герб.

С 1772 по 1918 год Станислав находился в составе Австрийской империи. В этот период город претерпел значительные изменения: были снесены фортификационные стены, построена новая ратуша. В 1883 году Иван Франко посетил город, а в 1884 году Наталья Кобринская провела учредительное собрание "Общества русских женщин".

1 января 1919 года Станислав стал столицей Западно-Украинской Народной Республики. В городе находились видные украинские деятели, такие как Михаил Грушевский, Владимир Винниченко, Симон Петлюра.

С 1919 по 1939 год Станислав находился в составе Польши. В этот период город расширил свои границы, присоединив окрестные деревни. В 1930 г. была введена в эксплуатацию Станиславовская электростанция.

С 1939 по 1941 год Станислав находился в составе Советского Союза. Этот период ознаменовался репрессиями против населения. Во время Второй мировой войны город был оккупирован нацистами, совершавшими массовые убийства еврейского населения.

После войны город был восстановлен и продолжил развиваться. В 1962 году Станислав был переименован в Ивано-Франковск в честь Ивана Франко.

Сегодня Ивано-Франковск – это современный город с богатой историей, сочетающий в себе традиции прошлого и динамичное развитие настоящего.

OBOZ.UA ранее показывал старые фотографии, которыми был Ивано-Франковск 65 лет назад.

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