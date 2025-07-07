До появления современного города Донецка территория входила в Кальмиусскую паланку Войска Запорожского. В XVII веке здесь уже существовали слободы Александровка, Григорьевка, Семеновка, а также хутор Овечий. Эти поселения выполняли как оборонительные, так и торговые функции. Через реку Кальмиус казаки проложили транспортный маршрут к Азовскому морю.

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Начало истории индустриального Донецка датируется 1869 годом. В сети обнародовали архивные фото города.

Валлийский промышленник Джон Юз основал в окрестностях Александровки металлургический завод и рабочий поселок, который получил название Юзовка. В том же году появилось и другое рабочее поселение Смолянка, связанное с открытием кузницы и двух шахт на землях, приобретенных у помещицы Смоляниновой.

В 1871 году в Юзовке построили первую доменную печь, а 24 января 1872 года был получен первый чугун. Производственные объекты активно расширялись. Увеличение объемов добычи угля и выплавки металла способствовало стремительному приросту населения. Если в 1870-х годах в поселке проживало менее 200 человек, то уже к 1907 году количество жителей превысило 32 тысячи.

Таким образом, промышленный потенциал Донбасса был заложен задолго до прихода советской власти. Юзовка была электрифицирована, имела железнодорожное сообщение с Харьковом и Курском и развитую систему предприятий – все это было создано при участии британских инженеров и предпринимателей.

Миф о том, что Донбасс индустриализировала исключительно советская власть, не выдерживает фактологической критики. Советское государство, в основном, национализировало уже имеющиеся производственные мощности и осуществило частичную модернизацию, но основа была заложена до 1917 года.

Архивные фото демонстрируют типичную индустриальную застройку.

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