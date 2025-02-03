Каким был Луганск в ХХ веке: исторические фото города, который отобрала РФ

Первые упоминания о поселениях на территории современного Луганска относятся к середине XVIII века, когда здесь появилась казацкое село Каменный Брод. В 1795 году был основан Луганский литейный завод, вокруг которого вырос рабочий поселок. Завод выпускал военную продукцию (пушки) для Черноморского флота и особенно отличился в период Крымской войны.

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В XIX веке Луганск превратился в крупный промышленный центр. Заработали чугунолитейный и паровозостроительный завод, а также другие предприятия. Город стал важным транспортным узлом благодаря строительству железной дороги. В сети показали архивные фото Луганска в XX веке.

В начале XX века Луганск стал одним из самых крупных индустриальных центров региона. Здесь развивалась металлургия, машиностроение, тяжелая промышленность.

В годы революции Луганск вошел стал частью УНР в составе административно-территориальной единицы Половецкой земли с центром в Бахмуте.

Во время Первой советско-украинской войны город оказался в оккупации большевиков. В декабре 1918 – январе 1919 г. в окрестностях Луганска нарастало повстанческое движение, ведь местное население сопротивлялось порядками, которые устанавливали большевики. К сожалению, сопротивление быстро подавили. Впоследствии город окончательно перешел под советскую оккупацию.

В 1935 году город был переименован в Ворошиловград в честь советского военачальника Климента Ворошилова.

Во время Второй мировой войны оккупация города продолжалась с 1942 по 1943 год и сопровождалась многочисленными военными преступлениями и разрушениями.

В 1990 году городу было возвращено историческое название – Луганск.

Предлагаем интересную подборку исторических фотографий Луганска, сделанных в XX веке.

На фото – вид на ул.Магнитогорская из квартала Алексеева в 1970-е.

В 1969 году только высадили основную достопримечательность площади – каштаны.

Так выглядел парк Горького в 1938 году.

В это – хата из поселения Каменный Брод в начале XX века.

Фотография тогдашней ул. Фрунзе сделана итальянским военным фотографом летом 1942 года.

Гастроном "Ворошиловградский", 1970-е.

Настоящим украшением Луганска было здание Педагогического института. На фото – ул. Банковская в 1920-е.

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