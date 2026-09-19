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Каким был Бучач более 100 лет назад: старые фотографии

Алина Милсент
История городов Украины
2 минуты
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Бучач: старые фотографии
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Бучач – один из самых известных исторических городов Тернопольской области. Старые фотографии позволяют увидеть, каким был город более века назад: с узкими улицами, плотной застройкой, храмами, ратушей и холмами, которые и сегодня формируют узнаваемый пейзаж.

Современный Бучач расположен в Чортковском районе Тернопольской области, в долине реки Стрипы. Центр города находится в каньоноподобной местности, а вокруг возвышаются Замковая, Торговая и Федор-гора.

Бучач, 1915 год.

Именно сложный рельеф в значительной степени определил облик Бучача. На старых фотографиях хорошо видно, как дома и улицы поднимались по склонам, а над городом возвышались храмы и другие монументальные сооружения.

Более 100 лет назад в Бучаче царил совсем другой ритм жизни. На улицах еще не было современного транспорта, зато можно было увидеть конные повозки, торговцев, жителей в характерной для того времени одежде.

Бучач, 1915 год.

На старинных фотографиях также можно увидеть храмы, которые формировали силуэт Бучача: церковь Святого Николая, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, храм Воздвижения Честного Креста Господня и костел Успения Пресвятой Девы Марии.

Часть этого архитектурного наследия сохранилась до наших дней, поэтому современные жители и туристы могут сравнить нынешний Бучач с городом начала XX века.

Бучач, 1915 год.

Существует несколько версий происхождения названия города.

Согласно одной из них, оно могло произойти от старославянского слова "буча", которым называли стремительную весеннюю воду, быстрину или глубокое место в реке. Такая версия хорошо согласуется с расположением города в долине Стрипы.

Другая версия связывает название с буковыми лесами, которые когда-то росли в этой местности.

Также существует предположение, что название могло быть связано с изгибом Стрипы вокруг города или с древнеславянским словом "буч", которым называли смелого, гордого и неуступчивого человека.

Бучач пережил немало исторических событий, смен власти и перестроек, однако его старая часть и сегодня сохраняет многие черты прошлых веков.

Бучач, 1915 год.

Архивные фотографии особенно интересны тем, что позволяют увидеть не только отдельные достопримечательности, но и саму городскую среду: застройку, дороги, площади, склоны и повседневную жизнь жителей.

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