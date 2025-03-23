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Как выглядел Тернополь в начале ХХ века: редкие фото

Елена Былим
История городов Украины
3 минуты
705
Как выглядел Тернополь в начале ХХ века: редкие фото

Тернополь, один из крупнейших городов в западных областях Украины, имеет богатое историческое наследие, которое отражается в его архитектуре и культурных достопримечательностях.

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Город, основанный в 1540 году, неоднократно менял свой облик, в частности во время важных исторических событий. Особый интерес представляют фотографии начала XX века, которые показывают, как выглядел Тернополь до и во время Первой мировой войны. Некоторые из этих снимков редки и позволяют узнать больше о городе в период его трансформации.

Одной из наиболее интересных вещей является коллекция фотографий, сделанных в период между 1914 и 1917 годами. Автором этих снимков является Вильгельм Лауб, который, вероятно, имел фотоателье в Тернополе. Снимки, хранящиеся в онлайновых архивах, позволяют увидеть городские улицы того времени, отражая не только красоту архитектуры, но и серьезные последствия войны для города.

Как выглядел Тернополь в начале ХХ века: редкие фото

Одной из важных локаций является Тернопольский замок, изображенный на фотографии 1917 года. Снимок наглядно показывает разрушения, которые подвергся замок в период войны, когда город стал ареной боевых действий. Эти фотографии дают понимание того, какими были условия жизни в городе в эти трудные времена.

Как выглядел Тернополь в начале ХХ века: редкие фото

Также на фотографиях изображены солдаты Российской империи на улицах Тернополя в 1917 году. Это был период, когда город находился под контролем войск Российской империи, и таких изображений достаточно много, что позволяет увидеть, как выглядели улицы в то время. Фотографии четко демонстрируют городскую жизнь, хотя и в условиях военной напряженности.

Как выглядел Тернополь в начале ХХ века: редкие фото

Фотографии, сделанные на улице Мицкевича в 1914 году, позволяют сравнить, как выглядела эта центральная улица в мирное время. Улица была значительным культурным и торговым центром города, и ее вид на старых фотографиях очень важен для понимания исторической атмосферы того периода.

Как выглядел Тернополь в начале ХХ века: редкие фото
Как выглядел Тернополь в начале ХХ века: редкие фото

Улица Сокола, запечатленная на фото 1914 года, также является важной частью архитектурного наследия города. Она известна своей живописной застройкой, и даже более ста лет спустя можно увидеть, как выглядели здания, которые сегодня стали частью истории Тернополя.

Как выглядел Тернополь в начале ХХ века: редкие фото

Не менее интересны снимки, на которых изображена улица 3 Мая, также сделанные в 1914 году. Эти фотографии позволяют увидеть не только характерные для того времени постройки, но и жизнь города до начала войны. Они также позволяют оценить, как изменилась улица через несколько десятилетий.

Как выглядел Тернополь в начале ХХ века: редкие фото

Фото улицы Перля, также сделанные в 1914 году, еще один пример того, как выглядел Тернополь в начале XX века.

Как выглядел Тернополь в начале ХХ века: редкие фото

Они показывают архитектурные особенности и жизнь города в его довоенном виде. Эти фотографии являются бесценным свидетельством истории города, которая теперь доступна всем, кто хочет проникнуть в прошлое Тернополя.

OBOZ.UA ранее показывал, каким был старый Тернополь.

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