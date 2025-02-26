Хмельницкий еще был Проскуровым: в сети показали первые открытки с фото города

Хмельницкий, расположенный на берегах Южного Буга, имеет давнюю и интересную историю. Город прошел долгий путь от небольшого поселения до современного областного центра. Первые упоминания датируются 1431 годом. В то время оно называлось Плоскиров и было небольшим селом, расположенным на пересечении важных торговых путей. В 1566 году Плоскиров получил статус городка, что способствовало его дальнейшему развитию.

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На протяжении своей истории Хмельницкий находился во власти разных государств, включая Польшу, Османскую империю и Российскую империю. В 1795 году город был переименован в Проскуров. В сети опубликовали уникальные старые открытки старого Проскурова.

Это серия воспроизведенных почтовых карточек с изображением города, которые выпускались еще в начале XX века. Пока известно только о 36 вариантах таких открыток с видами Проскурова. Для исследователей они имеют огромную ценность, поскольку содержат древнейшие фотографии города, ведь даже гравюр не сохранилось.

История почтовых карточек началась на рубеже XIX и XX веков. Первая же открытка с видом на Проскурова появилась благодаря дворянке Янине Яцимирской, которая занималась их выпуском в частном издательстве. Известно, что отметка о прохождении такой открытки по почте датируется 1902 годом. В общей сложности Яцимирская выпустила семь карточек, каждая из которых имела особый тонированный фон с мраморным эффектом.

На одной из самых первых открыток изображен микрорайон Заречье. Вдали можно увидеть десять ветряков.

Еще одна открытка демонстрирует большое скопление людей и конный экипаж. Есть предположение, что фото зафиксировало торжественный приезд в город губернатора или даже генерал-губернатора. Однако из-за отсутствия архивных документов подтвердить этот факт невозможно.

Некоторые открытки представляют собой настоящую редкость, например, изображение костела Святой Анны.

Благодаря открыткам можно проследить и процесс развития города. На одном из снимков видно, как вдоль улицы тянутся глубокие канавы, куда жители сливали нечистоты. Центральная канализация появилась только в середине 1920-х годов, а до этого все стоки попадали прямо в речку.

Для удобства передвижения через ручья перебрасывали мостики, укрепленные кольями, чтобы люди не падали в воду. Однако такие ситуации все же случались – известно, что однажды в канаве во время ночного патрулирования погиб местный полицмейстер.

На другой открытке, сделанной позже, канав уже нет – их заменили тротуары.

Поскольку в то время технология цветной фотографии еще не была распространена, все открытки раскрашивались вручную.

Кроме документальных фотографий, выпускали и рекламные листовки. К примеру, польское общество напечатало открытку с эскизом костела Святой Анны, чтобы собрать средства на строительство нового храма. А на карточке 1920 уже можно увидеть само здание, и даже зафиксирована фигура последнего городского главы досоветского периода – Николая Сикора.

Из-за тяжелых исторических событий, таких как коллективизация, Голодомор и война, выпуск открыток с видами Проскурова прекратили. Восстановили их печать только в 1950-х годах.

Ранее OBOZ.UA публиковал редкие фото Хмельницкого советского периода.

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