Харьков более 100 лет назад: атмосферные фото показали в сети

В начале XX века Харьков уже не был тихим провинциальным городом. Он стремительно превращался в современный мегаполис, в котором активно внедрялись все самые передовые технологии. И этот удивительный период, когда две эпохи сосуществовали на его улицах, успели запечатлеть на фото.

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Два интересных кадра Харькова в первые годы нового века показала Facebook-страница "История и архитектура Харькова". На них уже бросаются в глаза многочисленные признаки нового времени, но все еще можно заметить и элементы городской культуры, уходящие в прошлое.

Клочковская улица более 100 лет назад

На первом снимке мы видим пересечение Клочковской улицы с Купеческим (ныне Соборным) спуском. Перед нами, в центре кадра, здание Большого Московского отеля – одного из самых заметных объектов дореволюционного Харькова.

Застройка этой части города по-прежнему была малоэтажной. Также мы видим запряженную лошадью повозку, которая едет по брусчатке. Вместе с тем в кадре уже можно разглядеть в воздухе провода и уличное электрическое освещение.

Павловская площадь более 100 лет назад

Другая фотография передает атмосферу оживленной Павловской площади. В начале ХХ века здесь находился пересадочный узел конных и электрических трамваев. В кадре мы видим большую толпу людей и удивительные, как для того времени, вагоны на электрической тяге, которые развозили горожан по делам.

Эта фотография входит в чрезвычайно редкую серию открыток, напечатанных в начале первой немецкой оккупации Харькова, которая длилась с 7 апреля по 10 ноября 1918 года. Открытка датирована июнем 1918 года, однако, вероятно, сама фотография была сделана еще в апреле – вскоре после входа немецких войск в город. Сегодня эти кадры являются ценным историческим свидетельством того, каким был Харьков более века назад.

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