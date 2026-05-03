Чортков 100 лет назад, в сети показали редкие фото

Елена Былим
История городов Украины
Чортков, который является административным центром на юге Тернопольщины, имеет глубокую и многогранную историю, запечатленную в старинных сооружениях. Расположенный в живописном каньоне реки Серет, город всегда привлекал внимание своей специфической географией и архитектурными ансамблями.

Недавно опубликованные ретро-снимки позволяют современникам увидеть величественные здания и инженерные сооружения, которые определяли жизнь общины века назад. Эти кадры отражают эпоху, когда город находился под влиянием различных культур, что оставило отпечаток на его топонимике и застройке.

Благодаря таким находкам мы можем сравнить прошлое с настоящим, оценивая трансформацию этого важного узла Западного Подолья.

История города Чортков

Город раскинулся в глубокой котловине, где Тернопольское плато встречается с Днестровским каньоном. Через Чортков, площадь которого составляет 30 км², издавна пролегали стратегические пути в Черновцы и Каменец-Подольский. Хотя климат региона классифицируется как влажный континентальный, современные исследователи бьют тревогу из-за глобального потепления. Сегодня уровень наполнения местных рек водой составляет лишь 20% от нормы, что делает вопрос восстановления лесных экосистем чрезвычайно актуальным.

Топоним "Чортков" имеет антропонимические корни и происходит от фамилии Чорткович, указывая на род или подданных, которые когда-то освоили эту территорию. Интересно, что во времена советского господства город долгое время официально называли "Чертков". Только 9 августа 1944 года населенному пункту было возвращено его современное украинское название.

Здание окружного суда

Одним из самых интересных объектов на архивных фото является здание окружного суда, построенное в 1911 году на средства Австро-Венгерской империи. Это монументальное сооружение было центром правосудия региона в течение многих лет. Впоследствии, начиная с 1925 года, помещение получило новое назначение – здесь разместился штаб бригады "Подолье" Корпуса охраны пограничья.

Панорама над Серетом

Архивная панорама города открывает вид на историческое сердце Подолья, где река Серет разделяет городские кварталы. На фотографии выделяется силуэт величественного костела, построенного в неоготическом стиле. Этот храм, возведенный в начале прошлого века, до сих пор остается доминантой чертковского пейзажа и свидетелем многих исторических событий.

Деревянный мост и ледоход

Особую атмосферу прошлого передает снимок деревянного моста через реку Серет. Фото зафиксировало драматический момент ледохода – природного явления, которое ежегодно становилось испытанием для городской инфраструктуры. Такие инженерные сооружения были жизненно необходимыми для связи между берегами, однако требовали постоянного ухода и обновления.

Статья подготовлена на основе снимков сообщества "Мандрівка Старим Кордоном".

УкраинаЧортковфотографииИстория Украины
