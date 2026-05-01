Чернигов в 41-м: в сети показали военное фото

Осенью 1941 года старинный украинский город Чернигов оказался в эпицентре военных событий, которые кардинально изменили облик города. Пострадал тогда и сквер Богдана Хмельницкого.

Как он выглядел в те месяцы, показали на Facebook-странице "Старый Чернигов". До войны это была упорядоченная городская зона с зелеными насаждениями и элементами благоустройства, однако в результате боевых действий и последующих разрушений она потеряла свой довоенный вид. По воспоминаниям очевидцев, эта часть города оказалась среди тех, что серьезно пострадали от взрывов и пожаров, прокатившихся по Чернигову в первые месяцы войны.

В целом после захвата города немецкими войсками в сентябре 1941 года в Чернигове установился жесткий оккупационный режим. Инфраструктура была частично уничтожена. Многие здания, в том числе административные и культурные, либо пострадали во время боевых действий, либо были уничтожены уже в период оккупации.

Осень 1941 года стала для Чернигова периодом тяжелых испытаний – жители города выживали в условиях дефицита продуктов и медикаментов. А старинная архитектура подвергалась разрушениям и повреждениям от рук оккупантов. Город постепенно погружался в атмосферу страха и неопределенности, которая продолжалась до его освобождения в 1943 году.

