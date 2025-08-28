Черкассы не узнать: в сети показали архивное фото прошлого века

Черкассы – город с древней историей, берущей свое начало еще с конца XIV века. На протяжении веков он был центром важных событий: именно здесь формировались основы казачества, а жители принимали активное участие в освободительных движениях.

Впоследствии Черкассы получили статус областного центра и начали стремительно развиваться, превратившись в мощный промышленный и культурный центр. В сети обнародовали редкие архивные фото прошлого века.

Во второй половине ХІХ века Черкассы стали известны как промышленный город. Здесь открывались сахароварни, кирпичные заводы, лесопилки, табачные фабрики. Благодаря расположению на Днепре, город стал важным торговым узлом: активно развивалась торговля зерном, древесиной и другими товарами.

Особым толчком стало строительство железной дороги, которая соединила Черкассы с другими регионами Украины, стимулировав дальнейшее развитие промышленности и торговли.

В конце XIX – начале XX века в городе открывали новые школы, культурные учреждения, театры и библиотеки. Здесь проходили различные образовательные и художественные мероприятия. Архитектурный облик формировался вокруг Замковой горы – места, где когда-то стоял Черкасский замок, и живописных оврагов в Сосновке.

Настоящим вызовом для города стали годы советской урбанизации. В 1960-х годах во время строительства мемориального комплекса "Холм Славы" были снесены Свято-Троицкий храм и археологическое городище на Замковой горе. Это привело к уничтожению ценного культурного слоя и искажению уникального днепровского ландшафта.

Не менее масштабными стали и другие изменения: создание Кременчугского водохранилища, которое полностью изменило естественный вид берегов Днепра. В 1961 году через него построили один из самых длинных инженерных объектов Украины – мост-дамбу длиной почти 15 км, что сделало Черкассы важным транспортным узлом.

