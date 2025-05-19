Были столицей герцогства: в сети показали старые фото Черновцов

В сети опубликовали подборку редких архивных фотографий Черновцов времен Австро-Венгрии. Снимки иллюстрируют период, когда город был столицей Герцогства Буковина, административного края империи Габсбургов.

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Венгерская организация Közösségi Szociális Szövetkezet обнародовала на платформе Fortepan уникальные фотографии из прошлого Черновцов. На фотографиях – центральный рынок и Собор Успения Пресвятой Богородицы.

Архивные фото

Среди обнародованных снимков – рыночная площадь в центре города, австрийские военные, которых тогда можно было часто встретить на улицах, а также Собор Успения Пресвятой Богородицы, который до сих пор поражает своим архитектурным величием.

История Черновцов

История Черновцов начинается еще в XII веке. Галицкий князь Ярослав Осмомысл основал здесь оборонительное укрепление Черн на левом берегу Прута. Крепость просуществовала до середины XIII века, когда была разрушена во время татарских набегов. После этого город отстроили уже на правом берегу реки.

В XV веке Черновцы были пограничным городом Молдавского княжества. Первое письменное упоминание датируется 1408 годом в грамоте воеводы Александра I. Город развивался как торговый центр, имел магдебургское право и пользовался широкой самоуправлением. В 1488 году стал центром уезда.

Здесь происходили и политические переговоры, в частности между Польшей, Молдовой и Венгрией относительно Покутья. Но в XVI веке Черновцы были сожжены во время похода польских войск в ответ на нападение молдавского воеводы Богдана Слепого.

После русско-турецкой войны 1768-1774 годов город перешел под контроль Австрии. Черновцы стали административным центром Герцогства Буковина, впоследствии – автономного края в пределах империи Габсбургов. В 1864 году город получил полное городское самоуправление.

Во время Первой мировой войны Черновцы трижды оккупировали российские войска. В августе 1917 года город посетил последний император Австрии Карл I, что стало символическим событием.

В октябре-ноябре 1918 года, под конец войны, в Черновцах произошло украинское восстание, организованное Легионом УСС. Горожане провели вече, на котором подавляющее большинство проголосовало за присоединение к Украинскому государству. Однако уже 11 ноября 1918 года румынские войска вошли в город и аннексировали Северную Буковину.

В межвоенный период Черновцы оставались административным и культурным центром региона, несмотря на притеснения со стороны румынских властей. Здесь действовали украинские общества, хоры, театры, издательства, существовала музыкальная консерватория. В 1930-х годах город достиг экономического подъема, в нем работало более 200 промышленных и торговых фирм.

В 1940 году Черновцы аннексировал СССР, а уже в следующем году город оккупировали румынские и немецкие войска.

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