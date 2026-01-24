Берегово в 1920 году: в сети показали историческую открытку

В сети появилась уникальная почтовая открытка с видом на Берегово, датированная 1920 годом. Именно в это время город переживал сложный и одновременно определяющий период после Первой мировой войны и распада Австро-Венгерской империи.

Видео дня

В начале 1920-х Береговое уже отошло в состав Чехословакии, что существенно повлияло на его административную и культурную жизнь. Город постепенно восстанавливался после военных событий и искал новые пути развития. Уличная застройка, зафиксированная на открытке, отражает спокойную провинциальную жизнь того времени. Архивный снимок будет интересным для пользователей, интересующихся историей Закарпатья.

Береговое, история города

Берегово расположено на западе Украины, в Закарпатской области, недалеко от границы с Венгрией, и имеет чрезвычайно выгодное географическое положение. Город лежит в пределах Закарпатской низменности, у подножия вулканических гор и вблизи реки Вирка, что издавна способствовало развитию торговли и виноделия. Основанный еще в XI веке венгерским принцем Лампертом, Берегово на протяжении веков находился под властью разных государств и сохранял многокультурный характер. В разные периоды оно входило в состав Австрии, Австро-Венгрии, Чехословакии, Венгрии и СССР. Каждый этап истории оставил свой след в застройке, традициях и культурной жизни города.

В XIX веке Береговое получило право проводить регулярные ярмарки, что дало мощный толчок экономическому развитию. После отмены крепостного права здесь начали появляться промышленные предприятия, банки и кредитные учреждения. В межвоенный период, в частности в 1920-1930-х годах, город стал центром украинской культурной жизни на юге Закарпатья. Именно тогда действовали украинская гимназия, активно развивались виноделие и ремесла, в частности изготовление керамики.

Современное Береговое

Сегодня Берегово известен не только как исторический город, но и как один из центров виноделия Закарпатья. Экономика города базируется на пищевой и деревообрабатывающей промышленности, машиностроении, торговле и сфере услуг.

Важную роль играют также термальные и минеральные воды, на основе которых работают оздоровительные комплексы и туристическая инфраструктура. В городе функционируют больницы, учебно-спортивные базы, гостиницы и железнодорожная станция, что делает его привлекательным для гостей региона.

Опубликованная открытка 1920 года стала еще одним напоминанием о богатой и сложной истории Берегового. Она позволяет увидеть город таким, каким его видели жители и путешественники более ста лет назад.

Для историков и краеведов такие материалы имеют особую ценность, ведь помогают лучше понять трансформации городского пространства. А для жителей Берегово это – возможность почувствовать связь с прошлым и по-новому посмотреть на знакомые улицы.

OBOZ.UA предлагает увидеть, каким было Берегово 120 лет назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.