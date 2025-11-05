Фото, которым более 120 лет: каким было древнее Береговое

Берегово – один из древнейших городов Закарпатья, история которого прослеживается от XI века. Сегодня это туристический центр с развитым виноделием, термальными водами и сохранившимся архитектурным наследием.

Но более ста лет назад Берегово имело совсем другой вид. Старые фотографии начала ХХ века позволяют увидеть город таким, каким он был на рубеже Австро-Венгерской эпохи – спокойным, провинциальным и одновременно богатым центром торговли.

Берегово расположено в пределах Закарпатской низменности, у подножия вулканических гор, в долине реки Тиса, примерно в 70 километрах от Ужгорода и всего в нескольких километрах от границы с Венгрией.

Город основан в 1063 году венгерским принцем Лампертом, младшим сыном короля Белы I. Сначала поселение называлось Лампертхаза, впоследствии – Лампертсас. В 1241 году Берегово было разрушено войсками хана Батыя, после чего король Бела IV переселил сюда новых жителей – немецких колонистов из Саксонии.

С 1271 года Берегово стало центром комитата Берег, а уже в XIV веке превратилось в важный торговый центр с правом проведения ярмарок. В 1342 году город получил Магдебургское право, что дало ему возможность самоуправления.

На протяжении своей истории Берегово неоднократно подвергалось разрушениям.

В 1566 году его опустошили татары.

В 1657-м – сожгли польские войска под предводительством князя Любомирского.

В 1686 году – разрушили войска Габсбургов.

В XVII веке город перешел под власть Австрии, а жители участвовали в восстании Ференца II Ракоци против Габсбургов. После подавления выступления город отошел к роду Шенборнов.

В начале XIX века Берегово получило право проводить 12 ярмарок в год, что стало толчком к развитию торговли и промышленности. Во второй половине века открывались первые банки, сберегательные кассы, мелкие предприятия.

После Первой мировой войны, в 1919 году, город заняли чехословацкие и румынские войска. По Сен-Жерменскому договору Берегово вошло в состав Чехословакии, став одним из центров украинской культурной жизни на южном Закарпатье. В 1930-х годах здесь действовала украинская гимназия, а виноделие и изготовление керамики достигли своего расцвета.

После Первого Венского арбитража 1938 года Берегово перешло под контроль Венгрии, а с октября 1944 года было занято советскими войсками.

С 1945 года город вошел в состав УССР в пределах Закарпатской области.

С 2001 года Берегово имеет статус города областного значения. Оно сохраняет свой исторический центр города, архитектуру XIX–XX веков и традиции виноделия, которые делают его одним из самых интересных туристических пунктов Закарпатья.

