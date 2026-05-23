Атмосфера впечатляет: в сети показали старые фото Тернополя

В социальных сетях обнародовали архивные фотографии, которые позволяют заглянуть в прошлое Тернополя и увидеть его культовые архитектурные памятники до их уничтожения советской властью.

Видео дня

Сообщество "Мандрівка старим кордоном" в Facebook предложило удивительную подборку ретро-фотографий, демонстрирующих аутентичную атмосферу старинного Тернополя. На обнародованных кадрах зафиксирована повседневная жизнь горожан, заснеженные улицы, прогулки в парке и мужчин, которые плавают на лодках по местному водоему.

Особое место в экспозиции занимают дома на улице Гетмана Сагайдачного и величественный городской замок в тяжелые времена Второй мировой войны.

Однако наибольшее внимание привлекают уникальные снимки местных жителей, которые прогуливаются вблизи грандиозного Тернопольского приходского костела Матери Божьей Неустанной Помощи.

Римско-католический приходской храм Матери Божьей Неустанной Помощи, который возвышался на углу улиц Русской и Мицкевича, долгое время считался настоящей визитной карточкой и украшением Тернополя. Сооруженное по проекту выдающегося львовского архитектора профессора Теодора-Марьяна Тальовского, это неоготическое здание поражало своим совершенством.

Главной доминантой архитектурного ансамбля была стройная 62-метровая башня-шпиль, которая не только возвышалась над всем городом, но и параллельно выполняла функцию пожарного наблюдательного пункта. Внутреннее убранство храма удивляло изящной резьбой главного алтаря, амвона и роскошными витражами Яна Феликса Вигживальского. Рядом с религиозным сооружением активно действовало приходское правительство и различные польские благотворительные общества.

Строительство святыни началось в конце XIX века благодаря сбору добровольных пожертвований, проведению благотворительных концертов и фестивалей, а сам краеугольный камень был торжественно освящен 8 сентября 1904 года при большом скоплении людей из окрестных сел. Официальное открытие и освящение костела состоялось 11 ноября 1908 года, после чего интерьер храма годами обогащался ценными мраморными статуями работы известного резчика Петра Войтовича и других художников.

Несмотря на разрушения во времена Первой мировой войны, сооружение оперативно восстановили. Однако с приходом советского режима после Второй мировой войны над собором нависла смертельная угроза. В 1949 году большевистская власть под предлогом искусственно вымышленного "аварийного состояния" приняла решение о сносе костела ради создания на его месте центрального парка. Сначала из здания демонтировали башню, а в 1954 году храм окончательно взорвали динамитом, впоследствии возведя на этом историческом месте здание городского универмага.

Несмотря на тотальное разрушение архитектурного шедевра советскими спецслужбами, отдельные элементы внутреннего убранства и сакральные реликвии все же удалось спасти. Значительную часть убранства успели вывезти в Польшу, а некоторые горельефы крестного пути и величественная скульптура Мадонны нашли свой приют в стенах Средней церкви Тернополя.

Кроме того, в 1950-х годах один из местных жителей тайно вывез из-под руин чугунно-бетонный крест-распятие Иисуса Христа высотой четыре метра. Эта святыня была установлена у входа на кладбище села Колодиевка, где она хранится и по сей день, напоминая о былом величии уничтоженного приходского собора.

OBOZ.UA предлагает увидеть, каким был Тернополь более 100 лет назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.