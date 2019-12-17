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18 грудня • оновлено в 02:31
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Заряджаються від сонячного світла: представлені унікальні бездротові навушники

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Компанія JBL запустила на платформі Indiegogo кампанію зі збору грошей для створення бездротових навушників Reflect Eternal на сонячних батареях.

Наразі зібрано понад 159% відсотків від необхідної суми, при цьому до кінця збору коштів залишилося 29 днів, говориться на сторінці проєкту. Перші навушники з "безмежним часом роботи" інвестори можуть отримати в 2020 році.

Бездротові навушники Reflect Eternal

Бездротові навушники Reflect Eternal

indiegogo.com

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Для обідків навушників виробник планує використовувати матеріал Powerfoyle від шведської фірми Exeger. Його творці стверджують, що матеріал здатний перетворювати сонячне і навіть штучне світло в енергію для підзарядки.

Бездротові навушники Reflect Eternal

Бездротові навушники Reflect Eternal

indiegogo.com

Бездротові навушники Reflect Eternal

Бездротові навушники Reflect Eternal

indiegogo.com

Для повної зарядки батареї навушників досить провести 1,5 години під прямими сонячними променями, чого вистачить на 68 годин відтворення музики, стверджує JBL. При цьому навушники можна заряджати і за допомогою кабелю: виробник гарантує 2 години роботи після 15 хвилин зарядки.

Бездротові навушники Reflect Eternal

Бездротові навушники Reflect Eternal

indiegogo.com

Бездротові навушники Reflect Eternal

Бездротові навушники Reflect Eternal

indiegogo.com

Після виходу пристрій планують продавати за $165 у США і Німеччині. При цьому інвестори, які вкладуть кошти до закінчення кампанії, зможуть отримати навушники за $99.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Швеції створили "кімнатні" фотоелектричні панелі для зарядки гаджетів, які здатні генерувати електроенергію, вловлюючи штучне освітлення в закритих приміщеннях.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
США
Тег
Green Oboz
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