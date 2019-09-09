Україна увійшла в ТОП-5 лідерів Європи з вітроенергетики: як вдалося

Українці планують активно використовувати силу вітру для виробництва чистої енергії. Так, за інформацією галузевого ресурсу Асоціації власників вітроелектростанцій Wind Europe, наша країні увійшла в ТОП-5 лідерів європейських країн по динаміці розвитку вітроенергетики - тільки за перше півріччя в Україні встановили кілька вітроенергетичних об'єктів загальною потужністю 262 МВт. Для порівняння - потужність одного енергоблоку Запорізької АЕС – 1000 МВт. Так які ж типи промислових вітрових електростанцій існують в світі і Україні?

Про цей та інші аспекти вітроенергетики читайте в тексті OBOZREVATEL.

За інформацією голови правління Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова, правильно буде розділити їх на два типи – наземні і офшорні (морські).

Наземні

Це найпоширеніший вид вітряних станцій. Їх зазвичай будують на височинах, в місцях, де є хороша сила вітру. Побудувати вітряк можна протягом тижня, якщо підготувати майданчик і підготувати відповідну будівельну техніку. Кран для монтажу потрібен з розмахом стріли – більше 50 м. Ну, і під'їзні шляхи для того, щоб доставити вежу завдовжки в сто метрів.

Одним з найбільших в Україні проектів вітряних станцій є Ботієвська вітрова електростанція (200 МВт). Використовуючи її потужність, можна забезпечити електрикою протягом п'яти місяців таке місто, як Запоріжжя з усіма промисловими об'єктами. У Ботієвську ВЕС інвестовано понад 300 мільйонів євро.

А ось в світі лідирує китайський вітропарк Ганьсу (це справжній "ліс" з 7 000 турбін). Він уже досяг потужності близько 8 ГВт, але китайці на цьому не зупиняються і задекларували її збільшення в наступному році до 20 ГВт. Вартість цього проекту - близько 17 мільярда американських доларів.

Офшорні (морські)

Офшорні вітростанції можна будувати як поруч з берегом, так і досить далеко від нього – на відстані близько 10-15 км. Великий плюс – сильний морський вітер. Ступінь ефективності такого типу енергооб'єктів залежить саме від цього показника. Ну, а мінус - дуже висока собівартість будівництва.

Вежі вітрогенераторів встановлюють на фундаменти з паль, забитих на глибину до 30 метрів. Навіть при великому виробленні електрики окупність у таких станцій набагато довша, ніж у наземних вітряків (капітальні витрати офшорної ВЕС в півтора-два рази вище в порівнянні з наземною ВЕС).

Вирішити проблему може збільшення потужності і кількості вітряків, але виникає питання надійності і міцності. Ну, і ще одна проблема – під час шторму до такого вітропарку практично не дістатися.

В Україні офшорних станцій немає, в в світі один з лідерів – Британія.

Так, їх офшорний вітропарк Walney Extension займає площу рівну 20 000 футбольних полів (розташовується біля узбережжя Великобританії). У вітропарку – 87 турбін, вартість проекту - 1 млрд. британських фунтів.

Також існує такий різновид офшорних вітростанцій, як плаваюча вітрова станція. Вітрові турбіни таких станцій розташовуються на плаваючих платформах, які кріпляться до морського дна на спеціальному якорі. Їх основна перевага - розміщення в водах з глибиною морського дна – до 800 метрів.

У 2017 році перша в світі плаваюча офшорна вітрова станція Hywind Scotland дала струм в Шотландії. Її потужність 30 МВт – може забезпечити електрикою 22 000 місцевих домогосподарств. Проект складається з п'яти вітряних турбін, які закріплені якорем в морському дні на глибині шельфу до 120 м.

З одного боку, такий тип вітрових електростанції дозволяє використовувати більш сильні, ніж на суші, повітряні потоки, але з іншого боку, вироблення ними електроенергії дуже сильно залежить від погодних умов.

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