Головна Новини
18 листопада • оновлено в 21:47
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електротранспорт

У Британії створили найефективніший в світі електрокар: фото і відео

1.2т
Читати матеріал російською

Студенти Кембриджського університету в Великобританії створили найбільш енергоефективний електрокар в світі, обладнаний сонячними панелями.

Про це повідомляє портал Deezen. Відзначимо, що розробка велася в рамках проекту Cambridge University Eco Racing (CUER) (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електромобіль Helia на сонячних елементах

Електромобіль Helia на сонячних елементах

cuer.co.uk

Новини
Toyota створила електромобіль, який не потрібно заряджати

Команда студентів змогла спроектувати і зібрати електромобіль Helia, на який встановили сонячні панелі. Авто може розігнатися до 80 км/год, використовуючи 2,5 кВт потужності (приблизно стільки ж потрібно, щоб закип'ятити чайник).

Електромобіль Helia на сонячних елементах

Електромобіль Helia на сонячних елементах

cuer.co.uk

Електромобіль Helia на сонячних елементах

Електромобіль Helia на сонячних елементах

cuer.co.uk

Електромобіль важить всього 550 кг завдяки надлегкому шасі з вуглецевого волокна і панелям кузова, створеним на основі технології Formaplex. Завдяки композитним матеріалам авто може долати істотні відстані при мінімальних витратах енергії.

Електромобіль Helia на сонячних елементах

Електромобіль Helia на сонячних елементах

cuer.co.uk

Відзначимо, що електрокар можна "заправляти" як від звичайних зарядних станцій, так і від встановлених на даху сонячних панелей. Акумулятор має набагато більш високу щільність енергії, ніж більшість серійних електромобілів, що дає Helia в два рази більше запасу ходу, ніж у Tesla Model 3.

Електромобіль Helia на сонячних елементах

Електромобіль Helia на сонячних елементах

dezeen.com

Електромобіль Helia на сонячних елементах

Електромобіль Helia на сонячних елементах

dezeen.com

Аеродинамічна конструкція Helia підвищує енергоефективність авто разом з використанням літій-іонних акумуляторних батарей, вироблених в співробітництві з компанією Danecca. Також авто отримало покришки з низьким опором коченню від компанії Bridgestone, яка є одним з ключових світових виробників шин.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як інженери з Китаю та Німеччини з концернів Daimler і BYD створили електрокар з величезним запасом ходу, який представлять на автосалоні в Гуанчжоу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Електротранспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Великобританія
Теги
Green Oboz електромобілі
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lui Ui
Lui Ui
Ещё один маленький гвоздик в крышку гроба страны бензоколонки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Очередной рекламный трюк! Этих солнечных батарей хватит только зарядить два мобильника, а на электромобиле они даже заметны не будут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги