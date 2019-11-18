У Британії створили найефективніший в світі електрокар: фото і відео

Студенти Кембриджського університету в Великобританії створили найбільш енергоефективний електрокар в світі, обладнаний сонячними панелями.

Про це повідомляє портал Deezen. Відзначимо, що розробка велася в рамках проекту Cambridge University Eco Racing (CUER) (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Електромобіль Helia на сонячних елементах cuer.co.uk

Команда студентів змогла спроектувати і зібрати електромобіль Helia, на який встановили сонячні панелі. Авто може розігнатися до 80 км/год, використовуючи 2,5 кВт потужності (приблизно стільки ж потрібно, щоб закип'ятити чайник).

Електромобіль Helia на сонячних елементах cuer.co.uk

Електромобіль Helia на сонячних елементах cuer.co.uk

Електромобіль важить всього 550 кг завдяки надлегкому шасі з вуглецевого волокна і панелям кузова, створеним на основі технології Formaplex. Завдяки композитним матеріалам авто може долати істотні відстані при мінімальних витратах енергії.

Електромобіль Helia на сонячних елементах cuer.co.uk

Відзначимо, що електрокар можна "заправляти" як від звичайних зарядних станцій, так і від встановлених на даху сонячних панелей. Акумулятор має набагато більш високу щільність енергії, ніж більшість серійних електромобілів, що дає Helia в два рази більше запасу ходу, ніж у Tesla Model 3.

Електромобіль Helia на сонячних елементах dezeen.com

Електромобіль Helia на сонячних елементах dezeen.com

Аеродинамічна конструкція Helia підвищує енергоефективність авто разом з використанням літій-іонних акумуляторних батарей, вироблених в співробітництві з компанією Danecca. Також авто отримало покришки з низьким опором коченню від компанії Bridgestone, яка є одним з ключових світових виробників шин.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як інженери з Китаю та Німеччини з концернів Daimler і BYD створили електрокар з величезним запасом ходу, який представлять на автосалоні в Гуанчжоу.

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