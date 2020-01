Електромобілі Tesla зроблять більш розумними: Ілон Маск показав відео

Глава компанії Tesla, мільярдер Ілон Маск розповів, що найближчим часом у електромобілях його компанії з'явиться функція звернення до пішоходів.

Про це він повідомив у Twitter. Водночас бізнесмен зауважив, що "монолог" відбуватиметься за допомогою зовнішніх динаміків.

Маск опублікував відеозапис, на якому видно електрокар, з якого лунає голос, що схожий на аудіозапис. Він вимовляє: "Не стій просто так, застрибуй", – а після короткої паузи додає: "Ви довго вчилися робити такий вираз обличчя?"

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa