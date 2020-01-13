Електромобілі Tesla зроблять більш розумними: Ілон Маск показав відео

Глава компанії Tesla, мільярдер Ілон Маск розповів, що найближчим часом у електромобілях його компанії з'явиться функція звернення до пішоходів.

Про це він повідомив у Twitter. Водночас бізнесмен зауважив, що "монолог" відбуватиметься за допомогою зовнішніх динаміків.

Маск опублікував відеозапис, на якому видно електрокар, з якого лунає голос, що схожий на аудіозапис. Він вимовляє: "Не стій просто так, застрибуй", – а після короткої паузи додає: "Ви довго вчилися робити такий вираз обличчя?"

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa - Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

Глава Tesla також пояснив, що його транспортні засоби "скоро зможуть розмовляти з людьми, якщо ви хочете". Підприємець повідомив, що функція дозволить звертатися до пішоходів, але не уточнив, як саме вона працюватиме.

Згодом Маск також зазначив, що механізм "спілкування" також буде відбуватися в режимі спостереження, sentry mode. За словами бізнесмена, автівка зможе "епічно налякати невдаху-грабіжника", який вирішить викрасти машину.

For sure !! This will make for some epic robber confusion 🤣🤣 - Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

За даними видання Engadget, функція також дасть можливість водіям звертатися до присутніх без необхідності відчиняти вікно. Це може виявитися корисним у разі, якщо знадобиться попередити неуважного пішохода про наближення машини, наголошують автори.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Tesla додала в свої електромобілі режим Camp Mode, який розширює можливості авто для відпочинку на природі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!