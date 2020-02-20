Электромобили Tesla могут подешеветь в несколько раз: Маск принял историческое решение

Американская компания Tesla решила отказаться от использования дорогостоящего кобальта при создании аккумуляторов, что позволит существенно снизить себестоимость своих электромобилей.

Об этом сообщает Reuters. Раньше подобный подход компания применяла только для создания промышленных батарей.

Глава компании Tesla Илон Маск принял решение, которое может снизить цену авто

Новости Хакеры взломали Tesla и резко увеличили возможности электромобилей

Благодаря решению главы Tesla Илона Маска, производитель перейдет на использование литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) вместо нынешних никель-магний-кобальтовых (NMC) батарей. До недавнего времени считалось, что LFP источники энергии отличаются более низкой электроемкость, из-за чего они были менее популярны в автомобилестроении, чем NMC элементы.

При этом китайская компания CATL длительное время занималась разработкой проекта, который позволил бы повысить емкость и безопасность батарей, в которых отсутствует дорогостоящий кобальт. Использование батарей LFP позволит Tesla уменьшить использование кобальта "почти до нуля", поскольку сейчас стоимость одного из самых дорогих компонентов батареи составляет почти $35,5 тыс. за тонну.

По предварительной информации, переговоры с CATL вышли на завершающую стадию. Итак, если это соглашение будет достигнуто, то себестоимость аккумулятора может снизится на "двусмысленный процент", отмечает издание.

Таким образом, если Маску удастся отказаться от использования кобальта, это позволит ему существенно снизить себестоимость электрокаров, при этом сохранив рентабельность автомобилей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как электромобили Tesla попали в список из 100 устройств, которые сформировали привычный нам уклад жизни в последние десять лет.

Когда в Украине запретят весь пластик - узнай первым в Telegram GreenOboz