Електромобілі Tesla можуть подешевшати в кілька разів: Маск прийняв історичне рішення

Американська компанія Tesla вирішила відмовитися від використання дорогого кобальту при створенні акумуляторів, що дозволить істотно знизити собівартість своїх електромобілів.

Про це повідомляє Reuters. Раніше подібний підхід компанія застосовувала тільки для створення промислових батарей.

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Завдяки рішенню глави Tesla Ілона Маска, виробник перейде на використання літій-залізо-фосфатних акумуляторів (LFP) замість нинішніх нікель-магній-кобальтових (NMC) батарей. До недавнього часу вважалося, що LFP джерела енергії відрізняються більш низькою електроємність, через що вони були менш популярні в автомобілебудуванні, ніж NMC елементи.

При цьому китайська компанія CATL тривалий час займалася розробкою проекту, який дозволив би підвищити ємність і безпеку батарей, в яких відсутній дорогий кобальт. Використання батарей LFP дозволить Tesla зменшити використання кобальту "майже до нуля", оскільки зараз вартість одного з найдорожчих компонентів батареї становить майже $35,5 тис. за тонну.

За попередньою інформацією, переговори з CATL вийшли на завершальну стадію. Отже, якщо ця угода буде досягнуто, то собівартість акумулятора може знизиться на "двозначний відсоток", відзначає видання.

Таким чином, якщо Маску вдасться відмовитися від використання кобальту, це дозволить йому істотно знизити собівартість електрокарів, при цьому зберігши рентабельність автомобілів.

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