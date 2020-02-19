Хакеры взломали Tesla и резко увеличили возможности электромобилей

Эксперты по компьютерной безопасности из компании McAfee смогли взломать автопилот электромобилей Tesla и принудительно увеличить максимальную скорость авто.

Об этом сообщает Technologyreview. Совершить взлом удалось благодаря экспериментам с камерой Tesla MobilEye EyeQ3, которая отвечает за считывание дорожных знаков и способна заставить систему уменьшить скорость в случае фиксации знака ограничения скорости.

Электромобиль Tesla technologyreview.com

В McAfee обнаружили, что если к знаку ограничения скорости в 35 миль добавить одну небольшую полоску с помощью серой клейкой ленты, автопилот Tesla считывает его неправильно. Внешне знак изменяют не сильно, и обычный человек может даже не заметить никакой разницы. Но система автопилота считывает тройку как восьмерку, и автоматически повышает скорость.

technologyreview.com

Эксперты показали, как на приборной панели Tesla вместо знака ограничения в 35 миль появляется знак 85 миль, и авто ускоряется. В эксперименте приняли участие электрокары Model X и Model S 2016 года.

"Мы изучаем это заранее, потому что интеллектуальные системы в будущем будут выполнять задачи, которые сейчас решаются людьми. Если мы не будем очень предусмотрительны в отношении уязвимостей и проектирования таких систем, у нас будет развиваться транспортный парк взаимосвязанных компьютеров, которые станут одними из самых привлекательных для сторонних атак", – пишут авторы эксперимента.

В Tesla пока не отреагировали на заявления специалистов McAfee, но сказали, что знают об этом и не собираются исправлять ошибку в том поколении ПО электрокаров.

Представители компании Mobileye, которая производит камеры для Tesla, сказали, что такой знак может ввести в заблуждение даже людей, и система автопилота учитывает и другие данные, включая информацию из цифровых карт.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в США владелец электромобиля Tesla Model 3 Эндрю Уиттл заявил, что благодаря автопилоту смог избежать столкновения с семьей медведей.

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