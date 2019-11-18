Беспилотник Doosan на водородных элементах совершил перелет над океаном﻿﻿: фото и видео

В США электрический дрон DS30 на водородных топливных элементах от компании Doosan совершил перелет с острова Сент-Круа на остров Сент-Томас на расстояние в 69 км.

Об этом сообщает EcoTechnica. Перелет длился в течение 1 часа 43 минут, причем оставшегося после перелета топлива хватило бы еще на 30 минут.

Электрический дрон DS30 на водородных элементах heraldm.com

Аппарат был использован для доставки образцов живых бактерий из больницы на карибском острове Сент-Круа в исследовательский центр на соседнем острове Сент-Томас. Данное событие является знаковым, поскольку практика применения дронов в медицине для транспортировки различных органов и биологических материалов ограничена в основном зарядом батарей дронов.

Электрический дрон DS30 на водородных элементах heraldm.com

Использование компактных беспилотников в медицинских целях является весьма выгодным решением, поскольку позволяет осуществлять транспортировку в районы, где нет возможности использовать авиатранспорт, и существенно снижает стоимость доставки.

Электрический дрон DS30 на водородных элементах heraldm.com

По сообщению организаторов испытаний, обычно интервал между доставками биологических материалов с острова на остров самолетом составляет около недели, так как рейсы выполняются нерегулярно. В случае серьезных заболеваний за это время инфекция может прогрессировать до опасной формы. Теперь же, поскольку использование беспилотника намного дешевле и проще, образцы, могут быть отправлены в Сен-Круа незамедлительно.

Электрический дрон DS30 на водородных элементах heraldm.com

Электрический дрон DS30 на водородных элементах heraldm.com

Во время испытаний дрона технический персонал сопровождал его на корабле для того, чтобы в случае нештатной ситуации перевести полет на ручное управление. Серия тестовых полетов, во время которых DS30 будет отправляться в путь уже в полностью автономном режиме, запланирована на первую половину следующего года.

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