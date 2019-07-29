Дроны будут обследовать ветротурбины для энергокомпаний США. Украине до этого пока далеко

Ученые из США разрабатывают роботов, которые будут обследовать ветровые электростанции на высоте. Использование дронов в интересах энергокомпаний облегчит процесс обслуживания ветряков.

Превращать энергию ветра в электричество станет проще. Как сообщает портал Energy.media, Национальная лаборатория Сандия (Sandia) оборудует дроны специальной аппаратурой, при помощи которой можно будет проводить обследование ветротурбин на высоте.

Это позволит следить за состоянием ветростанции без подъема персонала на высоту, оперативно выявлять и устранять неполадки. Для этого на беспилотники поместят инфракрасные камеры, ультразвуковые сканеры и другую аппаратуру.

Генераторы обычно устанавливают на высоте в среднем 30-60 метров. Высота может быть и больше 100 м. Ветер, влажность, осадки – все это влияет на состояние конструкций. Поэтому регулярные осмотры для поддержания их в порядке просто необходимы. Роботы сделают обследование более простым. Кроме того, планируется, что техобслуживанием ветряков будут заниматься и ползающие роботы.

В Украине пока ничего подобного нет, что подтвердили украинские профильные компании корреспонденту OBOZREVATEL.

При этом глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков отметил, что идея такого применения дронов очень привлекательна и совершенно безопасна, поскольку обслуживание ветротурбин происходит только при условии их остановки. Вместе с тем, об экономической выгоде такого изобретения пока судить рано.

СПРАВКА OBOZREVATEL:

Национальная лаборатория Сандия (Sandia National Laboratories) – Национальная лаборатория Министерства энергетики США, занимается в основном вопросами ядерного оружия, а также смежными инновационными технологиями.

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