Безпілотник Doosan на водневих елементах здійснив переліт над океаном: фото і відео

У США електричний дрон DS30 на водневих паливних елементах від компанії Doosan здійснив переліт з острова Сент-Круа на острів Сент-Томас на відстань в 69 км.

Про це повідомляє EcoTechnica. Переліт тривав протягом 1 години 43 хвилин, причому палива, що залишилося після перелоту, вистачило б ще на 30 хвилин.

Електричний дрон DS30 на водневих елементах heraldm.com

Апарат був використаний для доставки зразків живих бактерій з лікарні на карибському острові Сент-Круа в дослідницький центр на сусідньому острові Сент-Томас. Дана подія є знаковою, оскільки практика застосування дронів в медицині для транспортування різних органів і біологічних матеріалів обмежена в основному зарядом батарей дронів.

Електричний дрон DS30 на водневих елементах heraldm.com

Використання компактних безпілотників в медичних цілях є дуже вигідним рішенням, оскільки дозволяє здійснювати транспортування в райони, де немає можливості використовувати авіатранспорт, та істотно знижує вартість доставки.

Електричний дрон DS30 на водневих елементах heraldm.com

За повідомленням організаторів випробувань, зазвичай інтервал між доставками біологічних матеріалів з острова на острів літаком становить близько тижня, тому що рейси виконуються нерегулярно. У разі серйозних захворювань за цей час інфекція може прогресувати до небезпечної форми. Тепер же, оскільки використання безпілотника набагато дешевше і простіше, зразки, можуть бути відправлені в Сен-Круа негайно.

Електричний дрон DS30 на водневих елементах heraldm.com

Електричний дрон DS30 на водневих елементах heraldm.com

Під час випробувань дрона технічний персонал супроводжував його на кораблі для того, щоб в разі нештатної ситуації перевести політ на ручне управління. Серія тестових польотів, під час яких DS30 буде вирушати в дорогу вже в повністю автономному режимі, запланована на першу половину наступного року.

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