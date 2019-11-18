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18 листопада • оновлено в 23:18
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Безпілотник Doosan на водневих елементах здійснив переліт над океаном: фото і відео

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У США електричний дрон DS30 на водневих паливних елементах від компанії Doosan здійснив переліт з острова Сент-Круа на острів Сент-Томас на відстань в 69 км.

Про це повідомляє EcoTechnica. Переліт тривав протягом 1 години 43 хвилин, причому палива, що залишилося після перелоту, вистачило б ще на 30 хвилин.

Електричний дрон DS30 на водневих елементах

Електричний дрон DS30 на водневих елементах

heraldm.com

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Апарат був використаний для доставки зразків живих бактерій з лікарні на карибському острові Сент-Круа в дослідницький центр на сусідньому острові Сент-Томас. Дана подія є знаковою, оскільки практика застосування дронів в медицині для транспортування різних органів і біологічних матеріалів обмежена в основному зарядом батарей дронів.

Електричний дрон DS30 на водневих елементах

Електричний дрон DS30 на водневих елементах

heraldm.com

Використання компактних безпілотників в медичних цілях є дуже вигідним рішенням, оскільки дозволяє здійснювати транспортування в райони, де немає можливості використовувати авіатранспорт, та істотно знижує вартість доставки.

Електричний дрон DS30 на водневих елементах

Електричний дрон DS30 на водневих елементах

heraldm.com

За повідомленням організаторів випробувань, зазвичай інтервал між доставками біологічних матеріалів з острова на острів літаком становить близько тижня, тому що рейси виконуються нерегулярно. У разі серйозних захворювань за цей час інфекція може прогресувати до небезпечної форми. Тепер же, оскільки використання безпілотника набагато дешевше і простіше, зразки, можуть бути відправлені в Сен-Круа негайно.

Електричний дрон DS30 на водневих елементах

Електричний дрон DS30 на водневих елементах

heraldm.com

Електричний дрон DS30 на водневих елементах

Електричний дрон DS30 на водневих елементах

heraldm.com

Під час випробувань дрона технічний персонал супроводжував його на кораблі для того, щоб в разі нештатної ситуації перевести політ на ручне управління. Серія тестових польотів, під час яких DS30 буде вирушати в дорогу вже в повністю автономному режимі, запланована на першу половину наступного року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як вчені з США розробляють роботів, які будуть обстежувати вітрові електростанції на висоті.

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Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
США
Тег
Green Oboz
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