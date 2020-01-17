"Интерес к продукту был ошеломляющим": в Швеции показали "невидимую" солнечную черепицу

В пригороде Стокгольма установили первые серийные образцы солнечной черепицы Bender SunWave совместного производства компаний Midsummer и Benders Palema.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Благодаря своему дизайну, солнечные панели визуально максимально интегрированы в покрытие крыши, отмечают в компании.

Прозрачная солнечная черепица Bender SunWave midsummer.se

"Если не знаешь, то трудно поверить, что на крыше есть солнечные батареи – это похоже на обычную красивую черепичную крышу. Интерес к нашему продукту был ошеломляющим, и мы рады сообщить, что первая установка прошла успешно, и солнечная черепица прекрасно вписалась в окрестную архитектуру", – заявил генеральный директор Benders Palema Ове Бендер.

Для выпуска "невидимых" солнечных панелей, повторяющих рельеф крыши, Midsummer открыла в своей штаб-квартире в Ярфалла отдельное предприятие. Производитель обещает, что "солнечная черепица" под брендом Bender SunWave "легко монтируется как на новой, так и уже установленной крыше", превращая ее в огромный фотоэлектрический модуль для добычи электроэнергии.

"Интерес к интегрированным в здания фотоэлектрическим продуктам доказывает, что солнечные панели постепенно воспринимаются как обычный строительный материал, от которого ожидают высоких технических и эстетических характеристик. Для нас и наших клиентов очень важно, чтобы солнечная кровля была способна не только производить электричество, но и при этом сохранять свою естественную красоту. Это ключевая особенность, которую позволяет достичь наша тонкопленочная технология и которой невозможно добиться при установке обычных кремниевых панелей", – сказал генеральный директор Midsummer Свен Линдстрем.

Ранее OBOZREVATEL писал, как украинец Павел Река, который создал уникальную солнечную черепицу River Solar, рассказал про ее отличие от зарубежных аналогов и возможности заработка.

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