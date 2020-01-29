В Швеции показали модульные дома со встроенными солнечными панелями

Шведская компания Street Monkey Architects показала в городе Эребру проект готовых модульных домов с солнечными панелями.

Об этом сообщает профильное издание Inhabitat. Главной особенностью домов является зависимость места, на котором монтируются панели, от расположения конструкции.

Модульный дом Street Monkey Architects adsttc.com

Каждый дом состоит из шести сборных модулей, которые доставляются на стройплощадку с полной отделкой. На месте домам добавляют фасад и закрывают швы между модулями.

Дизайнеры увеличили высоту крыши, чтобы дома не казались слишком маленькими на фоне соседних более высоких зданий. Фасады делаются из смеси дерева, стали и штукатурки, но при этом сталь больше выставляется на показ.

Использование материалов в фасаде зависит от расположения. Например, стены, выходящие на восток и запад, покрыты белой штукатуркой, а на север и юг – темно-серебряной сталью или сталью с деревянной решеткой.

Ключевой особенностью домов является использование солнечных панелей, расположение которых зависит от расположения дома. Так как панели должны были смотреть на юг, архитекторам пришлось придумать уникальный дизайн крыши. У домов с ориентацией восток-запад пилообразная крыша с углом в 45 градусов, а у фасадов север-юг – асимметричная крыша.

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