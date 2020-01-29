У Швеції показали модульні будинки з вбудованими сонячними панелями

Шведська компанія Street Monkey Architects показала в місті Еребру проект готових модульних будинків з сонячними панелями.

Про це повідомляє профільне видання Inhabitat. Головною особливістю будинків є залежність місця, на якому монтуються панелі, від розташування конструкції.

Модульний будинок Street Monkey Architects adsttc.com

Кожен будинок складається з шести збірних модулів, які доставляються на будмайданчик з повною обробкою. На місці домівкам додають фасад і закривають шви між модулями.

Дизайнери збільшили висоту даху, щоб дома не здавалися надто маленькими на тлі сусідніх більш високих будівель. Фасади виготовляються із суміші дерева, сталі і штукатурки, але при цьому сталь більше виставляється на показ.

Використання матеріалів у фасаді залежить від розташування. Наприклад, стіни, що виходять на схід і захід, вкрито білою штукатуркою, а на північ і південь – темно-срібною сталлю або сталлю з дерев'яними гратами.

Ключовою особливістю будинків є використання сонячних панелей, розташування яких залежить від розташування будинку. Так як панелі повинні були дивитися на південь, архітекторам довелося придумати унікальний дизайн даху. У будинків з орієнтацією схід-захід пилкоподібний дах з кутом в 45 градусів, а у фасадів, що орієнтовані на північ-південь – асиметричний дах.

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