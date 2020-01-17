"Інтерес до продукту був приголомшливим": у Швеції показали "невидиму" сонячну черепицю

У передмісті Стокгольма встановили перші серійні зразки сонячної черепиці Bender SunWave спільного виробництва компаній Midsummer і Benders Palema.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії. Завдяки своєму дизайну, сонячні панелі візуально максимально інтегровані в покриття даху, відзначають в компанії.

Прозора сонячна черепиця Bender SunWave midsummer.se

"Якщо не знаєш, то важко повірити, що на даху є сонячні батареї – це схоже на звичайний красивий черепичний дах. Інтерес до нашого продукту був приголомшливим, і ми раді повідомити, що перша установка пройшла успішно, і сонячна черепиця прекрасно вписалася в навколишню архітектуру", – заявив генеральний директор Benders Palema Ове Бендер.

Для випуску "невидимих" сонячних панелей, які повторюють рельєф даху, Midsummer відкрила в своїй штаб-квартирі в Ярфалла окреме підприємство. Виробник обіцяє, що "сонячна черепиця" під брендом Bender SunWave "легко монтується як на новому, так і на вже встановленому даху", перетворюючи його на величезний фотоелектричний модуль для видобутку електроенергії.

"Інтерес до інтегрованих в будівлю фотоелектричних продуктів доводить, що сонячні панелі поступово сприймаються як звичайний будівельний матеріал, від якого очікують високих технічних та естетичних характеристик. Для нас і наших клієнтів дуже важливо, щоб сонячна покрівля була здатна не тільки виробляти електрику, а й при цьому зберігати свою природню красу. Це ключова особливість, якої дозволяє досягти наша тонкоплівкова технологія і якої неможливо домогтися при установці звичайних кремнієвих панелей", – сказав генеральний директор Midsummer Свен Ліндстрем.

Раніше OBOZREVATEL писав, як українець Павло Річка, який створив унікальну сонячну черепицю River Solar, розповів про її відміну від зарубіжних аналогів і можливості заробітку.

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