В Китае создали сверхскоростные крылья на солнечной энергии

Команда исследователей из Китая создала миниатюрные "крылья", которые работают на солнечной энергии и способны двигаться быстрее, чем крылья бабочек.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американского химического общества, сообщает Phys. Конструкция позволит крошечным роботам летать без необходимости в дополнительном питании, уверены изобретатели Нинги Юань и Цзяннин Дин (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Иллюстрация pinimg.com

Миниатюрные крылья китайский учёных представляют собой тонкий полимерный лист с особой металлической плёнкой, которая реагирует на изменения в температуре. Когда солнце светит на полосу, крылья сгибаются, а металлическая плёнка расширяется сильнее, чем полимерный слой.

После скручивания металл попадает в тень, температура снижается и крыло разворачивается. Двухэтапный процесс может повторяться со скоростью до 4,5 раз в секунду.

Для демонстрации работы крыльев команда создала мельницу и крошечную лодку, которые использовали только энергию солнца. В одной из демонстраций они также показали устройство, превращающее искусственный свет в электрическое напряжение.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Австралии прошли испытания электрического беспилотника PHASA-35, который оборудован солнечными панелями и может в течение года летать в стратосфере на высоте 20 км.

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