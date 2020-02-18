Ученые испытали беспилотник, которому не нужно топливо

В Австралии прошли испытания электрического беспилотника PHASA-35, который оборудован солнечными панелями и может в течение года летать в стратосфере на высоте 20 км.

Об этом сообщает FlightGlobal. Экспериментальный аппарат разработали компании BAE Systems и Prismatic.

Электрический беспилотник PHASA-35 flightglobal.com

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Крылья 35-метрового PHASA-35 самолета покрыты солнечными батареями, которые в течение дня накапливают дополнительную энергию для поддержания аппарата в воздухе в ночное время. Устройство может переносить несколько антенн, вес которых может превышать 40 кг.

Во время тестов на испытательном полигоне Woomera Королевских ВВС Австралии он пролетел на высоте 2 км, что не соответствует средней ожидаемой высоте самолета. Однако исследователи отметили, что она будет повышаться по мере следующих тестовых полетов конструкции.

Директор компании BAE Systems Иэн Малдауни отметил, что это "выдающийся результат", который показал, что они смогут создать "боевую воздушную систему" в течение следующего десятилетия. В дальнейшем разработчики, в частности, планируют использовать беспилотник для доставки коммуникационных сетей 5G.

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