У Китаї створили надшвидкісні крила на сонячній енергії

Команда дослідників з Китаю створила мініатюрні "крила", які працюють на сонячній енергії і здатні рухатися швидше, ніж крила метеликів.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Американського хімічного товариства, повідомляє Phys. Конструкція дозволить крихітним роботам літати без необхідності в додатковому живленні, впевнені винахідники Нинг Юань і Цзяннін Ді (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

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Мініатюрні крила китайський вчених являють собою тонкий полімерний лист з особливою металевою плівкою, яка реагує на зміни в температурі. Коли сонце світить на смугу, крила згинаються, а металева плівка розширюється сильніше, ніж полімерний шар.

Після скручування метал потрапляє в тінь, температура знижується і крило розгортається. Двоетапний процес може повторюватися зі швидкістю до 4,5 раз на секунду.

Для демонстрації роботи крил команда створила млин і крихітний човен, які використовували тільки енергію сонця. В одній з демонстрацій вони також показали пристрій, що перетворює штучне світло в електричну напругу.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в Австралії пройшли випробування електричного безпілотника PHASA-35, який обладнано сонячними панелями і може протягом року літати в стратосфері на висоті 20 км.

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