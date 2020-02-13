В Италии создали необычные разноцветные панели: как это выглядит

Итальянская компания Sunerg создала разноцветные солнечные панели X-Color мощностью 275 Вт.

Об этом сообщает PV Magazine. На данный момент производитель предлагает четыре варианта расцветки своих монокристалических модулей: красный, коричневый, зеленый и серый.

Фотоэлектрические модули Sunerg X-Color красного цвета pv-magazine.com

"Мы выбрали цвета, которые лучше всего подходят для решения широкого спектра дизайнерских и архитектурных задач на крышах и фасадах различных цветов. Наши модули созданы для случаев, когда панели синего или черного цвета не могу удовлетворить эстетические требования заказчика", – заявил генеральный директор компании Лучано Лаури.

По желанию заказчика в компании готовы также предоставить разноцветные каркасы, элементы крепежа и распределительные коробки. Все это может быть создано в единой гамме и в соответствии с новыми цветовыми решениями панелей. Модули X-Color могут быть интегрированы в конструкцию крыши, полностью или частично.

Жилой дом с установленными цветными панелями pv-magazine.com

Лаури отдельно отметил, что цветные модули не так эффективны, как традиционные монокристаллические, из-за дополнительного цветного слоя покрытия на стекле. Однако, подчеркнул он, их эффективность может соответствовать эффективности поликристаллических панелей.

Стоимость цветных модулей примерно на 50% выше, чем у обычных панелей. При этом затраты на обслуживание и долговечность самих панелей не отличаются от "монохромных" аналогов, подчеркивают в компании.

Ранее OBOZREVATEL писал, как ученые из Калифорнийского университета в США создали фотоэлементы, которые вырабатывают до 50 ватт энергии на квадратный метр в ночное время.

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