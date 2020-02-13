В Італії створили незвичайні різнокольорові панелі: як це виглядає

Італійська компанія Sunerg створила різнокольорові сонячні панелі X-Color потужністю 275 Вт.

Про це повідомляє PV Magazine. На даний момент виробник пропонує чотири варіанти забарвлення своїх монокристалічних модулів: червоний, коричневий, зелений і сірий.

Фотоелектричні модулі Sunerg X-Color червоного кольору pv-magazine.com

"Ми вибрали кольори, які найкраще підходять для вирішення широкого спектра дизайнерських та архітектурних завдань на дахах і фасадах різних кольорів. Наші модулі створені для випадків, коли панелі синього або чорного кольору не можу задовольнити естетичні вимоги замовника", – заявив генеральний директор компанії Лучано Лаурі.

За бажанням замовника в компанії готові також надати різнокольорові каркаси, елементи кріплення і розподільні коробки. Все це може бути створено в єдиній гаммі і відповідно до нових колірними рішеннями панелей. Модулі X-Color можуть бути інтегровані в конструкцію даху, повністю або частково.

Житловий будинок з встановленими кольоровими панелями pv-magazine.com

Лаурі окремо відзначив, що кольорові модулі не так ефективні, як традиційні монокристалічні, через додатковий кольоровий шару покриття на склі. Однак, підкреслив він, їх ефективність може відповідати ефективності полікристалічних панелей.

Вартість кольорових модулів приблизно на 50% вища, ніж у звичайних панелей. При цьому витрати на обслуговування і довговічність самих панелей не відрізняються від "монохромних" аналогів, підкреслюють в компанії.

Раніше OBOZREVATEL писав, як вчені з Каліфорнійського університету в США створили фотоелементи, які виробляють до 50 ват енергії на квадратний метр в нічний час.

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