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В Австрии загорелась крышная солнечная станция

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Солнечная станция (СЭС) на крыше одного из складов в Австрии загорелась днем в понедельник. На место прибыли пожарные бригады. Пожар удалось потушить.

Столб дыма был виден издали. Через два часа пожарные получили сообщение о пожаре на СЭС, установленной на крыше склада, передает ресурс Energy.media.

Пожар потушили, но успело полностью сгореть около 40 солнечных батарей. Всего на крыше их было больше 100. Площадка ранее принадлежала компании "Семперит".

В Австрии загорелась крышная солнечная станция

eenergy.media

Причиной возгорания пока называют техническую неисправность. Окончательную версию назовет следствие. Местный пожарный следователь вместе с сотрудниками государственного уголовного розыска Нижней Австрии ведут расследование.

К счастью обошлось без пострадавших. Хотя материальный ущерб может дойти до шестизначных цифр (в евро).

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Сложность тушения пожаров на СЭС заключается в том, что их не просто полностью обесточить и пожарным приходится держаться от них на больших расстояниях.

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Место
Австрия
Теги
безопасность возобновляемая энергия
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