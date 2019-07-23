В Австрії загорілася дахова сонячна станція

Сонячна станція (СЕС) на даху одного зі складів в Австрії загорілася вдень у понеділок. На місце прибули пожежні бригади. Пожежа вдалося загасити.

Стовп диму було видно здалеку. Через дві години пожежники отримали повідомлення про пожежу на СЕС, встановленої на даху складу, передає ресурс Energy.media.

Пожежу загасили, але встигло повністю згоріти близько 40 сонячних батарей. Всього на даху їх було більше 100. Майданчик раніше належав компанії "Семперит".

eenergy.media

Причиною загоряння поки називають технічну несправність. Остаточну версію назве слідство. Місцевий пожежний слідчий разом із співробітниками державного карного розшуку Нижньої Австрії ведуть розслідування.

На щастя обійшлося без постраждалих. Хоча матеріальний збиток може сягнути шестизначних цифр (в євро).

Складність гасіння пожеж на СЕС полягає в тому, що їх не просто повністю знеструмити і пожежним доводиться триматися від них на великих відстанях.

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