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14 февраля • обновлено в 15:12
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Солнечная энергетика спасла Германию от урагана "Сабина"

1.3т
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Владельцы систем накопления энергии, подключенных к солнечным электростанциям, во время урагана "Сабина" продолжили получать электричество, несмотря на перебои со светом по всей Германии.

Об этом сообщает пресс-служба компании E3/DC, которая занимается поставками бытовых накопителей на территории Европы. По данным экспертов ФРГ, в течение нескольких дней, пока бушевал ураган, более 1000 домашних электростанций в Германии перешли в режим аварийного энергоснабжения и продолжали снабжать здания энергией.

Солнечная энергетика спасла Германию от урагана "Сабина"

safeclimate.net

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В начале февраля ураган "Сабина" стал причиной шквальных порывов ветра, которые во всей Германии привели к перебоям в железнодорожном и автомобильном сообщении. Произошли многочисленные отключения электроэнергии, около 60 тыс. домашних хозяйств столкнулись с перебоями.

Особенно сильно шторм затронул сети в Восточной и Нижней Баварии. Во многих районах страны были сломаны электрические опоры, упавшими деревьями повреждены линии.

Однако владельцы домашних систем накопления энергии были в безопасности. 9 и 10 февраля более 1000 домашних электростанций в Германии перешли в режим аварийного энергоснабжения и продолжали снабжать здания энергией.

Анализ данных в период с полудня 9 февраля до 13 часов 10 февраля показал, что за это время в общей сложности более 1000 домашних электростанций подали сигнал о работе в аварийном режиме. В настоящее время к сетям подключено около 25000 бытовых солнечных электростанций.

В накопителях энергии аварийный режим предусматривает полное отключение домашней электростанции от внешней сети и трёхфазное автономное снабжение потребителя от батареи и солнечной фотоэлектрической системы. В отдельных случаях бытовые электростанции оставались в островном режиме около восьми часов, в одном – почти 11 часов.

Ранее OBOZREVATEL писал, как в Германии во время зимнего урагана "Сабина" морские и наземные ветроэлектростанции покрывали около 60% потребления электроэнергии страны.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Солнечные панели
Место
Германия
Теги
Green Oboz возобновляемая энергия
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