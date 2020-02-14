Сонячна енергетика врятувала Німеччину від урагану "Сабіна"

Власники систем накопичення енергії, підключених до сонячних електростанцій, під час урагану "Сабіна" продовжили отримувати електрику, не дивлячись на перебої зі світлом по всій Німеччині.

Про це повідомляє пресслужба компанії E3/DC, яка займається поставками побутових накопичувачів на території Європи. За даними експертів ФРН, протягом декількох днів, поки бушував ураган, понад 1000 домашніх електростанцій в Німеччині перейшли в режим аварійного енергопостачання і далі постачали енергію до будівель

safeclimate.net

На початку лютого ураган "Сабіна" став причиною шквальних поривів вітру, які у всій Німеччині привели до перебоїв в залізничному і автомобільному повідомленні. Відбулися численні відключення електроенергії, близько 60 тис. домашніх господарств зіткнулися з перебоями.

Особливо сильно шторм торкнувся мережі в Східній і Нижнїй Баварії. У багатьох районах країни були зламані електричні опори, дерева пошкодили лінії.

Однак власники домашніх систем накопичення енергії були в безпеці. 9 і 10 лютого понад 1000 домашніх електростанцій в Німеччині перейшли в режим аварійного енергопостачання і далі постачали будівлі енергією.

Аналіз даних в період з полудня 9 лютого до 13 годині 10 лютого показав, що за цей час в цілому більше 1000 домашніх електростанцій подали сигнал про роботу в аварійному режимі. В даний час до мереж підключено близько 25000 побутових сонячних електростанцій.

У накопичувачах енергії аварійний режим передбачає повне відключення домашньої електростанції від зовнішньої мережі і трифазне автономне постачання споживача від батареї і сонячної фотоелектричної системи. В окремих випадках побутові електростанції залишалися в острівному режимі близько восьми годин, в одному – майже 11 годин.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в Німеччині під час зимового урагану "Сабіна" морські і наземні вітроелектростанції покривали близько 60% споживання електроенергії країни.

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