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14 лютого • оновлено в 15:14
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Сонячна енергетика врятувала Німеччину від урагану "Сабіна"

1.3т
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Власники систем накопичення енергії, підключених до сонячних електростанцій, під час урагану "Сабіна" продовжили отримувати електрику, не дивлячись на перебої зі світлом по всій Німеччині.

Про це повідомляє пресслужба компанії E3/DC, яка займається поставками побутових накопичувачів на території Європи. За даними експертів ФРН, протягом декількох днів, поки бушував ураган, понад 1000 домашніх електростанцій в Німеччині перейшли в режим аварійного енергопостачання і далі постачали енергію до будівель

Сонячна енергетика врятувала Німеччину від урагану "Сабіна"

safeclimate.net

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На початку лютого ураган "Сабіна" став причиною шквальних поривів вітру, які у всій Німеччині привели до перебоїв в залізничному і автомобільному повідомленні. Відбулися численні відключення електроенергії, близько 60 тис. домашніх господарств зіткнулися з перебоями.

Особливо сильно шторм торкнувся мережі в Східній і Нижнїй Баварії. У багатьох районах країни були зламані електричні опори, дерева пошкодили лінії.

Однак власники домашніх систем накопичення енергії були в безпеці. 9 і 10 лютого понад 1000 домашніх електростанцій в Німеччині перейшли в режим аварійного енергопостачання і далі постачали будівлі енергією.

Аналіз даних в період з полудня 9 лютого до 13 годині 10 лютого показав, що за цей час в цілому більше 1000 домашніх електростанцій подали сигнал про роботу в аварійному режимі. В даний час до мереж підключено близько 25000 побутових сонячних електростанцій.

У накопичувачах енергії аварійний режим передбачає повне відключення домашньої електростанції від зовнішньої мережі і трифазне автономне постачання споживача від батареї і сонячної фотоелектричної системи. В окремих випадках побутові електростанції залишалися в острівному режимі близько восьми годин, в одному – майже 11 годин.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в Німеччині під час зимового урагану "Сабіна" морські і наземні вітроелектростанції покривали близько 60% споживання електроенергії країни.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Німеччина
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія
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