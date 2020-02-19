Хакери зламали Tesla і різко збільшили можливості електромобілів

Експерти з комп'ютерної безпеки з компанії McAfee змогли зламати автопілот електромобілів Tesla і примусово збільшити максимальну швидкість авто.

Про це повідомляє Technologyreview. Здійснити злом вдалося завдяки експериментам з камерою Tesla MobilEye EyeQ3, яка відповідає за зчитування дорожніх знаків і здатна змусити систему зменшити швидкість в разі фіксації знака обмеження швидкості.

Електромобіль Tesla technologyreview.com

У McAfee виявили, що якщо до знаку обмеження швидкості в 35 миль додати одну невелику смужку за допомогою сірої клейкої стрічки, автопілот Tesla зчитує його неправильно. Зовні знак змінюють не сильно, і звичайна людина може навіть не помітити ніякої різниці. Але система автопілота зчитує трійку як вісімку, і автоматично підвищує швидкість.

technologyreview.com

Експерти показали, як на приладовій панелі Tesla замість знака обмеження в 35 миль з'являється знак 85 миль, і авто прискорюється. В експерименті взяли участь електрокари Model X і Model S 2016 року.

"Ми вивчаємо це заздалегідь, тому що інтелектуальні системи в майбутньому будуть виконувати завдання, які зараз вирішуються людьми. Якщо не будемо дуже завбачливі щодо вразливостей і проектування таких систем, у нас буде розвиватися транспортний парк взаємопов'язаних комп'ютерів, які стануть одними з найпривабливіших для сторонніх атак", – пишуть автори експерименту.

У Tesla поки не відреагували на заяви фахівців McAfee, але сказали, що знають про це і не збираються виправляти помилку в тому поколінні ПО електрокарів.

Представники компанії Mobileye, яка виробляє камери для Tesla, сказали, що такий знак може ввести в оману навіть людей, і система автопілота враховує і інші дані, включаючи інформацію з цифрових карт.

Раніше OBOZREVATEL писав, як в США власник електромобіля Tesla Model 3 Ендрю Уиттл заявив, що завдяки автопілоту зміг уникнути зіткнення з сім'єю ведмедів.

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