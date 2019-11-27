Гаряча вода буде безкоштовною: українець винайшов незвичайну установку для житлових будинків

Вчений із Харкова Олександр Согоконь створив компактний сонячний колектор, який можна розмістити навіть у багатоповерхівці і використовувати для нагріву води.

Про це повідомляють "Факти". Видання заначає, що кілька установок такого типу здатні забезпечити гарячою водою цілий під'їзд житлового будинку.

Сонячний концентратор fakty.ua

За словами вченого, важливою особливістю його винаходу є стійкість до сильного вітру. Традиційні сонячні колектори складаються із суцільної дзеркальної поверхні, тому мають велику парусність і під час шквального вітру можуть обвалитися.

Олександр придумав, як усунути цю загрозу: сконструював колектор, що складається з набору дзеркальних пластин, розташованих одна від одної на великій відстані. Завдяки цьому вітер проходить крізь колектор, наче крізь гілки дерев, тобто майже не зустрічаючи опору.

Також конструкція важить всього 145 кг, тому її можна монтувати на дахах будинків без побоювання обвалу перекриттів. Водночас висока продуктивність установки досягається завдяки автоматиці, яка стежить за переміщенням Сонця протягом дня. Це дозволяє коригувати положення пластин так, щоб вони постійно були розгорнуті до джерела світла і збирали максимально можливу кількість енергії.

Потужність кожної установки становить 8 кВт, і за світловий день вона здатна нагріти приблизно 2 тонни води до 50 градусів. Під час роботи конструкції промені сонця завдяки дзеркалам концентруються на ємності з теплоносієм, який доставляє тепло в бак-термос з водою. Для жителів одного приватного будинку цього запасу вистачить на 7-10 діб, причому через теплоізоляцію бака вода холоне всього на два-три градуси за добу.

За словами винахідника, один колектор коштує до $5 тис. та окуповується за 2-3 роки. Якщо 3-4 пристрої розмістити на даху п'ятиповерхового житлового будинку, вони повністю забезпечать цілий під'їзд гарячою водою, а витрати на весь проєкт повернуться за 3 роки, зазначає Согоконь.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як фізик Сергій Юрко з Миргорода розробив і сконструював просту і дешеву сонячну станцію для підігріву води.

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