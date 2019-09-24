Главная Новости
24 сентября • обновлено в 15:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Солнечная энергетика

Европейская страна полностью перейдет на возобновляемую энергию: названы сроки

1.4т Читать материал на украинском

К 2022 году Шотландия планирует окончательно перейти на "зеленую энергетику" и хочет полностью обеспечивать себя за счет возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает пресс-служба правительства государства. При этом власти страны подчеркивают, что сейчас "зеленая энергетика" удовлетворяет 60% потребностей страны, и полный переход не повлияет на бюджет страны.

Европейская страна полностью перейдет на возобновляемую энергию: названы сроки

pinterest.com

Новости
Шотландия нашла выгоду от сильнейшего ветра: масштабы будет трудно представить

В рамках доклада Шотландской ассоциации по возобновляемым источникам энергии, эксперты отметили, что возобновляемые источники энергии, такие как ветровая, солнечная и гидроэнергетика, уже являются основными источниками электроэнергии в Шотландии, обеспечивая около трех четвертей жителей страны. При этом новые "зеленые" проекты значительно сократили затраты, постепенно становясь самым дешевым источником электроэнергии.

В докладе подчеркивается, что сейчас экономике страны необходимо избавиться от ископаемого топлива в теплоэнергетическом и транспортном секторах.

"Мы гордимся, что проекты возобновляемой энергетики по всей Шотландии обеспечивают рабочие места и способствуют вытеснению углеродных выбросов, вызывающих изменение климата", — заявили власти страны.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине правительство Львовской области начало компенсировать стоимость перехода на "зеленую" энергетику.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Солнечные панели" на OBOZREVATEL.

Темы
Солнечные панели Ветрогенераторы Биотопливо
Место
Шотландия
Тег
альтернативная энергетика
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Насчет Шотландии кто б спорил.А когда на батарейки перейдут заводы Крупа или концерн Мерседес?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel