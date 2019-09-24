Европейская страна полностью перейдет на возобновляемую энергию: названы сроки

К 2022 году Шотландия планирует окончательно перейти на "зеленую энергетику" и хочет полностью обеспечивать себя за счет возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает пресс-служба правительства государства. При этом власти страны подчеркивают, что сейчас "зеленая энергетика" удовлетворяет 60% потребностей страны, и полный переход не повлияет на бюджет страны.

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В рамках доклада Шотландской ассоциации по возобновляемым источникам энергии, эксперты отметили, что возобновляемые источники энергии, такие как ветровая, солнечная и гидроэнергетика, уже являются основными источниками электроэнергии в Шотландии, обеспечивая около трех четвертей жителей страны. При этом новые "зеленые" проекты значительно сократили затраты, постепенно становясь самым дешевым источником электроэнергии.

В докладе подчеркивается, что сейчас экономике страны необходимо избавиться от ископаемого топлива в теплоэнергетическом и транспортном секторах.

"Мы гордимся, что проекты возобновляемой энергетики по всей Шотландии обеспечивают рабочие места и способствуют вытеснению углеродных выбросов, вызывающих изменение климата", — заявили власти страны.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине правительство Львовской области начало компенсировать стоимость перехода на "зеленую" энергетику.

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