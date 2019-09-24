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24 вересня • оновлено в 15:47
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/ Сонячна енергетика

Європейська країна повністю перейде на відновлювальну енергію: названі терміни

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До 2022 року Шотландія планує остаточно перейти на "зелену енергетику" і хоче повністю забезпечувати себе за рахунок поновлюваних джерел енергії.

Про це повідомляє прес-служба уряду держави. При цьому влада країни підкреслюює, що зараз "зелена енергетика" задовольняє 60% потреб країни, і повний перехід не вплине на бюджет країни.

Європейська країна повністю перейде на відновлювальну енергію: названі терміни

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В рамках доповіді Шотландської асоціації з поновлюваних джерел енергії, експерти відзначили, що поновлювані джерела енергії, такі як вітрова, сонячна та гідроенергетика, вже є основними джерелами електроенергії в Шотландії, забезпечуючи близько трьох чвертей жителів країни. При цьому нові "зелені" проекти значно скоротили витрати, поступово стаючи найдешевшим джерелом електроенергії.

У доповіді підкреслюється, що зараз економіці країни необхідно позбутися викопного палива в теплоенергетичному та транспортному секторах.

"Ми пишаємося, що проекти відновлюваної енергетики по всій Шотландії забезпечують робочі місця і сприяють витісненню вуглецевих викидів, що викликають зміну клімату", - заявила влада країни.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні уряд Львівщини розпочав компенсувати вартість переходу на "зелену" енергетику.

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Теми
Сонячні панелі Вітрогенератори Біопаливо
Місце
Шотландія
Тег
Альтернативна енергетика
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70rus xxx
70rus xxx
Насчет Шотландии кто б спорил.А когда на батарейки перейдут заводы Крупа или концерн Мерседес?
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