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21 грудня • оновлено в 12:22
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Скоро Україна? Tesla відкрила першу в Європі надпотужну зарядну станцію Supercharger

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Компанія Tesla відкрила на території Європи першу швидкісну зарядну станцію для електромобілів Supercharger V3 потужністю 250 кВт.

Про це повідомляє Electrek. Установка на 16 зарядних стійок з'явилася в Лондоні, поблизу Королівського парку.

Tesla Supercharger V3

Tesla Supercharger V3

tesla.com

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Спершу Tesla представила нову швидкісну станцію Supercharger V3 в березні 2019 року. Згідно з технічними характеристиками, вона може за 5 хвилин зарядити електромобіль до 120 кілометрів пробігу.

Після анонсу надшвидкі станції V3 почали встановлювати в США, проте це перший випадок появи такої установки на території Європи. Аналітик видання Fully Charged Роберт Ллевеллін вирішив протестувати можливості станції і залишився задоволений результатами.

"Вчора я відвідав зарядну станцію Tesla Supercharger V3 на 250 кВт. Прикольно", – зазначив він.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як компанія Connected Curb створила бездротові зарядні станції для електромобілів, які пропонує встановити на території Великобританії.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Електротранспорт
Місце
Великобританія
Теги
Tesla Green Oboz електромобілі
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Скоро, скоро... Не, #скоро!
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