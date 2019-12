Скоро Україна? Tesla відкрила першу в Європі надпотужну зарядну станцію Supercharger

Компанія Tesla відкрила на території Європи першу швидкісну зарядну станцію для електромобілів Supercharger V3 потужністю 250 кВт.

Про це повідомляє Electrek. Установка на 16 зарядних стійок з'явилася в Лондоні, поблизу Королівського парку.

Спершу Tesla представила нову швидкісну станцію Supercharger V3 в березні 2019 року. Згідно з технічними характеристиками, вона може за 5 хвилин зарядити електромобіль до 120 кілометрів пробігу.

Після анонсу надшвидкі станції V3 почали встановлювати в США, проте це перший випадок появи такої установки на території Європи. Аналітик видання Fully Charged Роберт Ллевеллін вирішив протестувати можливості станції і залишився задоволений результатами.

"Вчора я відвідав зарядну станцію Tesla Supercharger V3 на 250 кВт. Прикольно", – зазначив він.

Yesterday I had a go on a Tesla V3 supercharger. 250 kW. Nice, more info soon on #fullychargedshow pic.twitter.com/dXcqY54scr