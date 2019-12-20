Швейцарія "стратила" ядерну енергетику: влада пішла на радикальний крок

Уряд Швейцарії в рамках загальнодержавної відмови від ядерної енергії прийняв рішення закрити атомну електростанцію Мюленберг.

Про це повідомляє SwissInfo. Станція була однією з найстаріших в країні і пропрацювала 47 років.

Атомна електростанція в комуні Мюллеберг bkw.ch

Уряд Швейцарії раніше заявив, що більше не має наміру будувати нові об'єкти ядерної енергетики. Також влада повідомила про плани вивести з експлуатації існуючі ядерні реактори в кінці терміну їхньої служби.

Реактор станції Мюленберг було деактивовано в прямому ефірі о 12:30 за місцевим часом. При цьому видання відзначає, що за 40 років роботи станція виробила досить електрики, щоб забезпечити їм місто Берн на 100 років.

"Звичайно, ми вітаємо рішення закрити завод. Ми були б раді, якби він був закритий раніше", – заявив представник французької федерації протиядерних груп. При цьому інші громадяни Швейцарії негативно поставилися до закриття станції, підкреслює видання.

Наступним об'єктом ядерної енергетики, який очікує закриття, стане АЕС в місті Бецнау. Станція була відкрита у 1969 році.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Китаї керівництво Національної ядерної корпорації анонсувало запуск реактора ядерного синтезу HL-2M Tokamak в 2020 році.

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